Galatasaray, Süper Lig'de 6'da 6 yaptı

RAMS Park'ta yapılan maç düşük tempoda başladı. Konuk takım Konyaspor, kanatlardan hızlı oyuncularıyla atak geliştirmeye çalışsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Geçiş oyunundan pozisyonlar bulan sarı-kırmızılı takım ise 23. dakikada Yunus Akgün, 45+1. dakikada Mauro Icardi'nin attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bölümünde kontrolü elinde bulunduran ev sahibi takım, 64. dakikada Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından attığı golle farkı 3'e çıkardı. Bu dakikadan sonra kontrol Konyaspor'a geçti. Yeşil-beyazlı ekip, 80. dakikada Umut Nayir'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. Sarı-kırmızılı takımın kalesinde baskı kuran Konya temsilcisinin ataklarında kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Süper Lig'deki 6. maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, 18 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bir maçı eksik Konyaspor ise 7 puanda kaldı.

- 6. haftada puan farkı 6

Galatasaray, Süper Lig'de en yakın takipçisiyle 6 puanlık fark yakaladı.

Lige 6'da 6 yaparak giren sarı-kırmızılı ekip, 6. haftayı 18 puanla kapattı. Henüz puan kaybetmeyen "Cimbom" en yakın takipçileri Göztepe ve Fenerbahçe'ye 6, Samsunspor ve Trabzonspor'a 7, Hesap.com Antalyaspor ve Gaziantep FK'ye 8'er puanlık fark attı.

- Yunus son 3 maçta da gol attı

Galatasaray'ın altyapısından yetiştirdiği yıldız futbolcusu Yunus Akgün, çıktığı son 3 maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında fileleri havalandıran Yunus, Konyaspor karşılaşmasında da tabelayı değiştirdi. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan Eintracht Frankfurt maçında da gol sevinci yaşayan Yunus, böylece son 3 mücadeleyi boş geçmemiş oldu.

- Icardi, Süper Lig'de 5. maçında 4. kez fileleri havalandırdı

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon süre aldığı 5. maçında 4. kez gol sevinci yaşadı.

Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan ve henüz fiziksel olarak hazır olmayan Icardi, tecrübesi ve doğru pozisyon almasıyla goller atmaya devam ediyor. Yıldız santrfor, ikinci haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor ve 5. haftadaki ikas Eyüpspor müsabakalarının ardından Konyaspor maçını da boş geçmedi.

Icardi, 3'ü üst üste olmak üzere 5 maçın 4'ünde rakip fileleri birer kez sarstı.

- Torreira bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezonu Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol atarak kapatan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7. resmi maçına çıktı. Torreira, müsabakanın 64. dakikasında ceza sahası dışından çıkardığı şutla takımının maçtaki 3, kendisinin ise bu sezonki ilk golünü kaydetti.

- Uğurcan'dan kritik kurtarışlar

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, skor 3-1'ken yaptığı kurtarışlarla farkın daha da azalmasına engel oldu.

Müsabakanın 82. dakikasında Pedrinho'nun şutunda topu kornere çelen Uğurcan, 83. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın, 84. dakikasında ise Tunahan Taşçı'nın şutlarında gole izin vermedi.

Takımının baskı yediği anlarda farkın erimesinin önüne geçen tecrübeli file bekçisi, 2 farklı galibiyette önemli pay sahibi oldu.

- Galibiyet "üçlü"sü Sallai'den

Galatasaray'da klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü Roland Sallai başlattı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyetin sevincini kuzey tribünü önünde kutladı. Taraftarın isteğiyle müsabakada iyi bir performans sergileyen Macar futbolcu Sallai, "üçlü" tezahüratını başlattı. Taraftarlar, maçın 80. dakikasından sonra kritik kurtarışlar yapan Uğurcan Çakır'ı da çağırarak "üçlü" çektirmesini istedi. Sarı-kırmızılı futbolseverler, rekor bedelle kadroya katılan Uğurcan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

- Galatasaray rakibine sahasında maç kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 25. lig maçından 21'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 4 mücadele ise berabere bitti. Yeşil-beyazlı ekip, İstanbul'da Galatasaray'ı mağlup etmeyi başaramadı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 58, Konyaspor ise 17 kez attı.

- Ligde galibiyet serisi 14 maça çıktı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 14 maçını kazandı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray'ın sonrasındaki 14 mücadelede bileği bükülmedi.

- 18 gol attı, 2 gol yedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta 18 kez rakip ağları havalandırdı.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ise ikas Eyüpspor'u ise 2-0 yendi.

Son olarak Konyaspor'u 3-1'le geçen Galatasaray, toplamda 18 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 6 maçta sadece 2 gol yedi.

- RAMS Park'taki son 21 lig maçında yenilmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 21 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 21 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.

- Konyaspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı kazanamadı.

Sezona Eyüpspor ve Gaziantep FK'yi yenerek başlayan bir maçı eksik Konya temsilcisi, sonrasında Göztepe ile berabere kalıp Corendon Alanyaspor ve Galatasaray'a yenildi.

- Umut Nayir gol sayısını 3'e taşıdı

Yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli santrforu Umut Nayir, Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.

Galatasaray karşılaşmasına kadar ligdeki 4 maçta 2 kez fileleri havalandıran Umut, bu karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. Üç maçlık suskunluğunu bozan 32 yaşındaki santrfor, toplamda 3 gole ulaştı.