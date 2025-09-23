Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Teknoloji

Nvidia'dan OpenAI'ye 100 milyar dolara kadar yatırım

Yapay zeka yarışının önde gelen iki şirketi, yeni bir dev iş birliğiyle gündemde. Çip üreticisi Nvidia, ChatGPT'nin sahibi OpenAI'ye 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 09:47, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 09:48
Yazdır
Nvidia'dan OpenAI'ye 100 milyar dolara kadar yatırım

Anlaşma kapsamında OpenAI, ChatGPT'nin büyüyen kullanıcı tabanını desteklemek için yeni veri merkezleri kuracak. Ağustos ayında haftalık 700 milyon küresel kullanıcıya ulaşan uygulamayı çalıştırmak için 10 gigawattlık enerji altyapısı gerekecek. Bu miktar yaklaşık 8 milyon hanenin tüketimine denk geliyor. Yatırımın hayata geçirilme takvimi ise henüz netleşmedi.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, CNBC'de OpenAI CEO'su Sam Altman ve şirket başkanı Greg Brockman ile birlikte yaptığı açıklamada, "Bu devasa bir proje" dedi.

"Üç temel hedefimiz var"

Altman ise yatırımın, OpenAI'nin mevcut yapay zeka kapasitesini ve finansal getirilerini artırmaya dönük büyük bir adım olduğunu vurguladı:

"Üç şeyi çok iyi yapmalıyız: Harika yapay zeka araştırmaları yürütmek, insanların gerçekten kullanmak isteyeceği ürünler geliştirmek ve eşi benzeri görülmemiş bu altyapı sorununu çözmek."

Hisse senetlerinde tarihi yükseliş

Haberin ardından piyasalarda da hareketlilik yaşandı. Nvidia hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kazanarak yaklaşık 200 milyar dolar artış gösterdi. Şirketin toplam piyasa değeri 4,5 trilyon dolara yaklaştı ve dünyanın en değerli halka açık şirketi konumunu güçlendirdi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3, Nasdaq yüzde 0,6 yükselirken, Dow Jones yüzde 0,1 artış kaydetti.

Yatırımcıların yapay zeka şirketlerine ilgisi devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta faiz indirimine gitmesi iş gücü piyasasında zayıflamanın işareti olarak değerlendirildi. Fed Başkanı Jerome Powell, "İş gücü piyasası gerçekten soğuyor" açıklamasını yaptı.


