Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı: 20 yaralı

Yemen'den atılan insansız hava aracının (İHA) İsrail'in güneyindeki Eylat kentine isabet etmesi sonucu yaralananların sayısı 2'si ağır 20 kişiye yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 19:29, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 19:47
Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı: 20 yaralı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'den atılan patlayıcı yüklü İHA'nın ülkenin en güneyindeki Eylat kentini vurması sonucu yaralanan sayısının arttığı bildirildi.

Yemen'den atılan İHA nedeniyle 2'si ağır olmak üzere 1'i orta derecede ve 17'si hafif toplamda 20 kişinin vücuduna şarapnel isabet etmesi nedeniyle yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların tedavi için bölgedeki Yoseftal Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği İHA'yı engelleme girişimlerinin başarısız olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Yemen'den gönderilen İHA'nın sahile yakın bir alana isabet ettiği görüldü.

Yemen'deki Husilerin İsrail'e fırlattığı bir İHA 7 Eylül'de ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet etmiş ve bir kişi hafif yaralanmıştı.

