İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi

Kağıthane'de bir restoranda oturduğu sırada motosikletli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayan avukat Murat K., göğsünden ve kolundan vuruldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 20:45, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 20:40
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi

İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar...

İstanbul Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, caddeye plakasız motosikletle gelen 2 kişiden biri, motosikletten inerek bir restoranda yemek yiyen avukat Murat K.'ye silahlı saldırıda bulundu.

YERDE KANLAR İÇİNDE KALDI

Göğsünden ve kolundan yaralanan Murat K. kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Restoranda olay yeri inceleme çalışması yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, motosikletle gelen saldırganlardan birinin inerek restoran içine ateş ettiği ve koşarak kaçarken yere düştüğü görülüyor.

Yerden kalktıktan sonra motosiklete binen saldırganın olay yerinden kaçtığı görülüyor.


