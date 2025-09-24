Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final mücadelesinde Polonya ile karşılaştı. Milliler, zorlu rakibi karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak şampiyonaya veda etti.

Karşılaşmada set sonuçları şu şekildeydi:

Türkiye 15-25 Polonya

Türkiye 22-25 Polonya

Türkiye 19-25 Polonya

Milliler G Grubu'nu namağlup lider tamamlamıştı

Türkiye, turnuvada gösterdiği performansla çeyrek finale kadar yükselme başarısı göstermişti. Kanada, Japonya ve Libya'nın bulunduğu G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Ay-Yıldızlılar, gruptan lider olarak çıktı. Grup aşamasında Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0'lık skorlarla geçen "Filenin Efeleri", son 16 turunda B Grubu ikincisi Hollanda ile eşleşmişti. Hollanda karşısında da üstün bir performans sergileyen milliler, çeyrek finale adını yazdırmayı başarmıştı.



