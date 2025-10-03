İDDK, iş takipçisi yargı mensubunun atılmasını hukuka uygun buldu

Savunmasında "beraat ettiğini" belirtmiştir



Davacı tarafından, hakkındaki ceza davasında görevi kötüye kullanma suçundan beraat kararı verildiği, yetkili olmadığı bir işten çıkar sağlama suçundan verilen mahkumiyet hükmünün kesinleşmediği, kovuşturma sonucunun beklenmediği, masumiyet karinesinin ihlal edildiği, yorum ve takdire dayalı, tesadüfi delillerle en ağır disiplin cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı, ceza hukukuna ilişkin hükümlerin herkes için bağlayıcı olduğu, disiplin cezası hükümleri uygulanırken gözetilmesi gerektiği, cezanın orantısız olduğu ileri sürülmektedir

Whatsapp üzerinden yapılan yazışma içerikleri incelendiğinde iddia sübut bulmuştur.



Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile soruşturma raporu ve eklerinin bir bütün olarak incelenmesinden; ifadesinde, devlet bünyesinde ve adliyelerde çok sayıda tanıdığı olduğu için çoğu kişinin hukuki uyuşmazlıklarında dosya bilgilerini kendisine gönderip yardım istediğine ve bu dosyalarda yapılabilecek bir şey olup olmadığını tanıdıklarına sorduğuna, bu işlerden de genelde kazancının itibar ve siyasi rant olduğuna yönelik beyanda bulunan... isimli şahıs ile Yargıtay tetkik hakimi olarak görev yapan davacı arasında "Whatsapp" adlı program üzerinden yapılan yazışma içeriklerinden, ... tarafından Yargıtayda bulunan dosyalara ilişkin sorulan sorulara, davacının dosya ve temyiz süreçleri hakkında ya da dosyaların açıkları konusunda bilgi vererek hukuki görüşlerini açıkladığı, gasp suçu nedeniyle ceza alan kişiye ait dosyanın bozulacağını öngördüğünü belirterek kişinin ailesine ulaşılmasını ...'dan istediği ve böylelikle maddi menfaat temini için ...'yı harekete geçirmeye çalıştığı, maddi menfaat karşılığında, onama veya bozma kararları çıkarılmasını sağlayacağını vadettiği, dosyaların öne alımını sağladığı, ...'nın belge örnekleri talebini karşıladığı, UYAP kayıtlarından ulaştığı bilgileri ...'ya aktardığı, bunlar için maddi menfaat teminine çalıştığı ve... ile aralarında para alışverişlerinin olduğu, dolayısıyla davacının mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte eylemlerde bulunduğunun sübuta erdiği anlaşıldığından, eylemine uyan meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu kararda hukuka aykırılık görülmemiştir.

Öte yandan, dava konusu kararın hukuka uygun olması nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının iadesine karar verilmesine yönelik talebinin kabul edilmesi de mümkün değildir.

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Beşinci Dairesinin 30/11/2022 tarih ve E:2021/3346, K:2022/9552 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca davacının meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu... Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararına karşı yapılan yeniden incelenme talebinin reddine dair aynı Dairenin ... tarih ve K:... sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun... tarih ve K:... sayılı kararının iptaline ve yoksun kalınan özlük ve parasal hakların iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Beşinci Dairesinin 30/11/2022 tarih ve E:2021/3346, K:2022/9552 sayılı kararıyla;

Davalı idarenin usule ilişkin iddiaları yerinde görülmemiş,

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile soruşturma raporu ve eklerinin incelenmesinden; davacının, mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte eylemlerde bulunduğunun sübuta erdiği anlaşıldığından, dava konusu kararda hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'ÜN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının gerekçeli onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Yargıtay tetkik hakimi olarak görev yapmaktayken gerçekleştirdiği eylemlerinden dolayı yapılan soruşturma sonucunda davacının, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılması teklif edilmiş, Hakimler ve Savcılar Kurulu ... Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Davacı tarafından yapılan meslekten çıkarma cezasının yeniden incelenmesi talebi Hakimler ve Savcılar Kurulu ... Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Davacının bu karara karşı yaptığı itiraz başvurusu da Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

Öte yandan davacının, ceza yargılaması sonucunda ... Ağır Ceza Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı ile görevi kötüye kullanma suçundan beraatine, nüfuz ticareti suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, bu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun, ... Bölge Adliye Mahkemesi ... Ceza Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı ile kabulüne karar verilerek, bahse konu eylemleri birlikte gerçekleştirdiği iddia olunan kişiyle yargılama dosyalarının birleştirilerek delillerin bir bütün halinde değerlendirilmesi suretiyle karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle anılan kararın bozulması üzerine ... Ağır Ceza Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla bozma kararına uyularak dosyaların birleştirilmesine, mevcut bulunan olumsuz birleştirme uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla da dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesine karar verilmiş, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 22/09/2022 tarih ve E:2022/79, K:2022/578 sayılı kararıyla birleştirme kararının kaldırılmasına ve dosyanın mahaline gönderilmesine karar verilmiş, karar tarihinde UYAP kayıtlarının incelenmesinden, davacı hakkındaki yargılamanın devam ettiği görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT:

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrasında; disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmezse ve hükümlülüğü gerektirmese bile mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde meslekten çıkarma cezasının verileceği kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davacı hakkında, "C) Mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan güveni gideren nitelikte davranışlarda bulunduğu,

1)M.N. vasıtasıyla tanıştığı... Cumhuriyet Başsavcılığının... soruşturma sayılı dosyasının şüphelisi... ile sık irtibatlı olduğu, ...'ya Yargıtayda bulunan dosyalar hakkında bilgi verdiği, dosyalardaki açıklar ve itiraz nedenleri konusunda yardım ettiği, ...'nın Yargıtayda temyiz aşamasında bulunan bazı dosyalar hakkında sormuş olduğu sorularla ilgili olarak hukuki görüşünü belirtmek suretiyle ...'nın maddi menfaat elde etmesine yardımcı olduğu, kendisinin de ...'dan maddi menfaat talep ettiği,

Bu kapsamda;

a)21/12/2017 tarihli mesaj içeriklerinde, ... Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucudan 13 yıl 6 ay hapis cezası alan Y.Y. isimli şahsın dosyasında ...'ya dosya ve temyiz süreci hakkında bilgi vererek "gereği yapılır diye önden 3-5 al alamazsan da önemli değil" demek suretiyle maddi menfaat teminine çalıştığı,

b)28/01/2018 tarihli mesaj içeriklerinde, bozularak cezası düşecek temyiz aşamasındaki bir dosyada ...'dan Mardin'de yaşayan sanığın ailesi ile irtibata geçmesini isteyerek maddi menfaat teminine çalıştığı,

c)08/02/2018 tarihli mesaj içeriklerinde, H.T. isimli şahsın Yargıtay ... Hukuk Dairesinde bulunan ..., ..., ... esas sayılı dosyaları hakkında ...'nın onama kararı çıkması isteğine, "hallederim, var orda tanıdığım", "bizi de görürsün artık" diyerek maddi menfaat teminine çalıştığı,

d)16/02/2018 tarihli mesaj içeriklerinde, Yargıtay ... Ceza Dairesinin ... esas sayılı dosyasında ...'nın talebi üzerine N.K. isimli şahsa ilişkin hukuki görüşünü bildirdiği,

e)22/02/2018 tarihli mesaj içeriklerinde, Yargıtay ... Ceza Dairesinin ... esas sayılı dosyasında ülkeye kaçak altın sokan sanıklar hakkında dosyanın lehe bozulması karşılığında, ...'ya "önden 20bin gibi bi görsünler" , "peşin" demek suretiyle maddi menfaat teminine çalıştığı,

f)20/02/2018 tarihli mesaj içeriklerinde, Yargıtay ... Hukuk Dairesinin ... esas sayılı dosyasına ilişkin olarak V.F.C şirketi yönünden ...'nın talebi üzerine temyiz aşamasının süresi hakkında bilgi vererek, hukuki görüşünü bildirdiği,

g)24/02/2018 tarihli mesaj içeriklerinde, tutuklu kalıp beraat eden ve haksız yere cezaevinde kaldığından bahisle devlete karşı tazminat davası açan bir şahsın dosyasında ...'nın talebi üzerine hukuki görüşünü bildirdiği, devamında sadece numarası belirtilen (1567) Yargıtay'daki bir dosyaya ilişkin hukuki görüşünü belirterek "sen almaya bak biraz da bana ver" diyerek maddi menfaat teminine çalıştığı,

h)09/04/2018 tarihli mesaj içeriklerinde, ... Ağır Ceza Mahkemesine ait ve ... Bölge Adliye Mahkemesi ... Ceza Dairesinin ... esasında istinaf istemi karara bağlanarak temyiz incelemesi için Yargıtay'a gelecek dosyada, dosyadaki açıklar konusunda ...'ya hukuki görüşünü bildirdiği, takip eden 14/04/2018 tarihinde ...'ya hitaben "abi 50 bin de", "40 binde kal" şeklinde mesajlar göndererek maddi menfaat teminine çalıştığı,

ı)05/10/2018 tarihli mesaj içeriklerinde, ... tarafından . Ağır Ceza Mahkemesinin ... esas sayılı dosyasında, mağdur İranlı şahsa ait el konulan eşyalara ait tutanak fotokopisi ya da dosyanın dijital örneği veya fotokopisinin talep edilmesi üzerine, "onu da belli bir ücret karşılığında veririm" , "bedavaya yapmam", "parayla yaparım sana da ayıp olmazsa usta" , "para", "paraaaa" diyerek maddi menfaat teminine çalıştığı,

i)05/10/2018 tarihli mesaj içeriklerinde, Yargıtay ... Hukuk Dairesinin ... esas sayılı karar düzeltme incelemesindeki dosyasına ilişkin ...'nın öne alım talebine "ne kadar" şeklinde cevap verdiği, gelen "on kadar" cevabı üzerine "tam kafamdan geçen miktarı söyledin patron" demek suretiyle öne alım karşılığında maddi menfaat teminine çalıştığı,

j)23/10/2018 tarihli mesaj içeriklerinde, Yargıtay ... Hukuk Dairesinin ... esas sayılı dosyasına ilişkin ...'nın öne alım ve dosyanın esası hakkında yardım talebine karşı dosya hakkında bilgi vererek, "parayı almadan iş yapmam", "biliyorsun asla para almadan iş yapmadım bütün işlerimde", "bozulması için gereken teminatı alalım" demek suretiyle öne alım ve dosyanın bozulması karşılığında maddi menfaat teminine çalıştığı,

k)05/01/2019 tarihli mesaj içeriklerinde, ...'nın Avukat A.K.'nin Yargıtayda bulunan terör dosyalarının numaralarına yönelik talebine ilişkin adı geçen avukatla ilgili elde ettiği bilgileri kendisi ile paylaştığı,

l)27/01/2019 tarihli mesaj içeriklerinde, S.B. isimli kişinin sanığı olduğu dava sonunda 57 yıl 16 ay hapis ve 500 TL adli para cezası ile mahkümiyetine karar verilen dosya hakkında, adı geçen ...'nın talebi üzerine hukuki görüşünü belirttiği,

2)Yargıtayda bulunan bazı dosyaların öne alınması ve bozulması gibi konularda ... ile para alışverişinin olduğu, ...'ya tedbir amaçlı başkaları adına olan hesap numaraları bildirerek paraları bu hesaplara aktarmasını istediği ve bu hesaplara ... tarafından yatırılan paraları kabul ederek maddi menfaat temin ettiği,

Bu kapsamda;

a)05/02/2018, 13/02/2018, 16/02/2018 ve 28/02/2018 tarihli mesaj içeriklerinde, Yargıtay ... Hukuk Dairesinin ... esas sayılı dosyasında öne alım karşılığında N. isimli şahıs aracılığı ile ...'nın 9.000 TL maddi menfaat temin etmesini sağladığı, tedbir amaçlı olarak bildirdiği başkasına ait hesaba ...'nın 4.000 TL aktarması suretiyle maddi menfaat temin ettiği,

b)09/03/2018 tarihli mesaj içeriklerinde, Yargıtay ... Hukuk Dairesinin ... esas sayılı ve ... Hukuk Dairesinin ... esas sayılı dosyalarında ...'nın öne alım talebine "ilgilenirim sorun değil ya", "amk Yargıtayı ticarethaneye çevirdik" şeklinde cevaplar vermek suretiyle öne alım karşılığında maddi menfaat teminine çalıştığı, devamında 14/03/2018 tarihinde tedbir amaçlı olarak bildirdiği başkasına ait hesaba ...'nın 3.000 TL aktarması suretiyle maddi menfaat temin ettiği,

c)18/03/2018 tarihli mesaj içeriklerinde, "hesap aktarımı gözükmesin delil bırakmak gibi olur" demek suretiyle tedbir amaçlı olarak bir şahıstan gelecek 1.000 TL'yi ...'nın kullanımında olan eşi B.A. adına kayıtlı hesaba göndertmek ve sonrasında ...'dan elden almak üzere hesap numarasını istediği, 17/08/2018 tarihli mesajda da hesabına aktartacağı 2.000 TL'yi çekip kendisine vermesi için ...'dan yardım istediği," iddialarıyla ilgili olarak yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 09/07/2019 tarihli soruşturma raporunda;

"Tanık ... (CMK 50/1-c maddesi gereğince yeminsiz olarak):

'Ankara'da inşaat, emlak işleri yapmaktayım ve tanıdığım kişiler vasıtasıyla da iş takibi yapmaktayım. Devlet bünyesinde ve adliyelerde çok sayıda tanıdığım olduğu için eş-dost aracılığı ile çoğu kişi hukuki uyuşmazlıklarında dosya bilgilerini bana gönderip yardım isterler. Ben de bu dosyalarda yapılabilecek bir şey olup olmadığını tanıdıklarıma sorarım. Bu işlerden de genelde kazancım itibar ve siyasi ranttır. Şehir dışına gitmem gereken işlerde de yaptığım masrafları bana verirler.'

.

Soruldu: Yargıtay Tetkik Hakimi ...'i tanır mısınız? Aranızdaki ilişki hakkında bilgi veriniz.

Tanık cevaben: Bana bahsetmiş olduğunuz ... yeğenim olan M.N.'nin arkadaşıdır. Kendisi ile yeğenim vasıtasıyla tanıştım. Çevremden bana dosya ile ilgili bilgi sorulduğu zaman, ben ...'i arayarak hukuki görüşüne başvururum. O da bana dosya ile ilgili hukuki safahatı anlatır.

Soruldu: ... ile 21.12.2017 tarihinde Yargıtay'da bulunan ... Ağır Ceza Mahkemesi'nin Y.Y. isimli şahsa ilişkin dosyası ile ilgili yaptığınız görüşmelere ilişkin beyanınızı veriniz. ... "Dosya arşivde, zamanı geldiğinde gereği yapılır, önden 3-5 al" diyerek ne demek istemiştir? Açıklayınız.

Tanık cevaben: Ben bu konuşmanın ayrıntısını hatırlamıyorum. Başkaca diyeceğim yoktur.

Soruldu: ... ile 21.12.2017 tarihinde Mardin ilinde bir dosyadan bahsedip size hitaben ".Sana Mardin'den bir dosya paslayayım. Çocuk tutuklu. Cezası düşecek. Ailesine ulaş." diyerek ne demek istemiştir? Açıklayınız.

Tanık cevaben: Ben bu konuşmanın da ayrıntısını hatırlamıyorum. Başkaca diyeceğim yoktur.

Soruldu: ... tarihinde ...'e Yargıtay ... Hukuk Dairesinin ... ve ... Hukuk Dairesinin ... esas sayılı dosyalarını göndererek nasıl bir talepte bulundunuz? ...'e "Tamam her ikisini de öne alalım, onar kağıt yazalım" diyerek ne demek istediniz? Yine adı geçen dosyalara ilişkin 13.02.2018 tarihinde yaptığınız görüşmelerde "Benden hesap numaramı istedi" derken ne demek istediniz? Aynı Tarihli konuşmada ...'in size "Başkan şu kardeşini ne kadar göreceksin?" sorusuna "10 peşin" diyerek ne demek istediniz? ... tarihinde ... Hukuk Dairesinin ... esas sayılı dosyasına ilişkin yaptığınız görüşmeyi açıklayınız. ...'in ... tarihinde ... Hukuk Dairesinin ... esas sayılı dosyasının incelemeye alındığına dair ekran görüntüsünü göndermesi sonrası 3.000,00 TL'lik havaleyi ne amaçla/neyin karşılığı olarak yaptınız? Açıklayınız.

Tanık cevaben: Ben bu konuşmanın da ayrıntısını hatırlamıyorum. Aramızda zaman zaman ihtiyacımız olduğunda borç mahiyetinde para alışverişi olur. Burada bahsedilen para da ona ilişkindir diye düşünüyorum.

Soruldu: ...'e ... tarihinde Yargıtay ... Hukuk Dairesinin ... esas sayılı dosyasının bilgilerini göndererek ve bu dosyaya ilişkin "Onama olursa iyi olur" diyerek ne demek istediniz? Açıklayınız.

Tanık cevaben: Ben bu konuşmanın da ayrıntısını hatırlamıyorum. Onama olsa iyi olur derken temennimi belirtmişimdir. Başkaca bir kastım yoktur.

Soruldu: ... tarihinde eşiniz B.A.'ya ait hesaptan ...'in talebi üzerine O.E.'nin ... Bankası hesabına 4.000,00 TL'yi ne amaçla/neyin karşılığı olarak gönderdiniz? Açıklayınız.

Tanık cevaben: Bu hususta yukarıda belirttiğim borç mahiyetindedir. Başkaca bir sebebi yoktur.

Soruldu: ...'e ... tarihinde Yargıtay ... Ceza Dairesinin ... esas sayılı sanıkları Suriye uyruklu vatandaşlar olan altın kaçakçılığına ilişkin dosyanın bilgilerini ne amaçla gönderdiniz? ... size hitaben "Beraat için önden 20 bin görsünler, kesin çözerim. Para verilmezse gördüm onaylatırım." diyerek ne demek istemiştir? Aynı dosyanın ekran görüntüsünü ...'e ... tarihinde göndererek neden hesap numarası istediniz? Açıklayınız.

Tanık cevaben: Burada yapılan konuşma tamamen espri amaçlıdır.

Soruldu:... tarihinde ... tarafınızdan neden 250,00 TL talep etmiştir? Size hitaben "Senin parayla sabah dava açmaya gidiyorum. Yine birini kestirdim gözüme. Bak ciddi diyorum seneye kadar 100 milyar toplayacağım piyasadan" diyerek ne demek istemiştir, bun karşılık siz "Rica ederim dava açma, ne lazımsa ben veririm" diyerek ne demek istediniz? Açıklayınız.

Tanık cevaben: Soruda geçen 250 TL borç mahiyetinde verilmiş bir paradır. Bahsettiği dava açma meselesi ise Av. Y.E.'nin 15 Temmuzdan sonra hakim ve savcılara küfür ettiği için ... bu şahsa yönelik tazminat davası açtı. Bildiğim kadarıyla 20.000 TL kazandı. Sonra bu şahıs ...'e tekrar hakaret etti, bildiğim kadarıyla 20.000 TL daha tazminat kazandı. Bu olayın sosyal medyada öğrenilmesi üzerine sosyal medya üzerinden ...'e hakaret eden şahıslara da tazminat davası açtı. Bildiğim kadarıyla üç ayrı kişiden 20.000'şer bin TL daha tazminat kazandı. Bu davalar için ben ...'e hatırladığım kadarıyla 650 TL dava masrafı olarak borç verdim. Aldığı tazminatlardan herhangi bir pay almadım. Davaları ... Asliye Hukuk Mahkemelerinde açtı, ancak numaralarını bilmiyorum.

Soruldu: ...'e 09.03.2018 tarihinde Yargıtay ... Hukuk Dairesinin ... esas sayılı dosyasının bilgilerini gönderip "Sadece öne alım" diyerek ne demek istediniz? ...'e aynı dosyaya ilişkin olarak "Tamam ona göre konuşurum, peşin olsa olur" diyerek ne demek istediniz? ... size hitaben "Amk Yargıtay'ı ticarethaneye çevirdik" diyerek ne demek istemiştir? Açıklayınız.

Tanık cevaben: Bu konuşma da espri mahiyetindedir. Başkaca herhangi bir kastımız yoktur.

Soruldu: ... 11.03.2018 tarihinde K.Y. isimli şahsın ... Bankası hesap numarasını tarafınıza göndererek "Abi aktarım olursa buna yapalım ya, diğer hesap numarası iptal oldu" diyerek ne demek istemiştir? Açıklayınız.

Tanık cevaben: ... benden borç istemişti. Ben de başka bir hesaptan kendime para gelebileceğini, gelirse verebileceğimi söylemiştim. Burada aktarım olursa demekten kastı budur. Başkaca bir menfaat temini kastedilmemektedir.

Soruldu: 18.03.2018 tarihinde ... neden eşiniz adına İş Bankasında bulunan hesaba bir arkadaşının para göndereceğini söyleyip bu parayı sizden talep etmiştir? Size hitaben "Hesap aktarımı gözükmesin delil bırakma gibi olur" demektedir? Açıklayınız.

Tanık cevaben: Bu konuda hiçbir fikrim yoktur.

Soruldu:... tarihinde ... ile ... Ağır Ceza Mahkemesinin ... Dairesinde bulunan dosyası ile ilgili yaptığınız konuşmayı açıklayınız. ... tarihinde yaptığınız görüşmede ... tarafınıza " Abi 50 de, 40 binde kal" diyerek ne demek istemiştir? Ayın görüşmeden karşılıklı banka hesap numaraları neden verilmiştir? Açıklayınız.

Tanık cevaben: Bu konuda da hiçbir fikrim yoktur.

Soruldu:17.08.2018 tarihinde ... neden hesabınıza 2.000,00 TL aktırıp, sizin çektikten sonra kendisine vermenizi istemiştir? Açıklayınız.

Tanık cevaben: Bunu neden talep ettiğini hatırlamıyorum.

Soruldu:05.10.2018 tarihinde ... ile Yargıtay ... Hukuk Dairesinin ... Karar Düzeltme sayılı dosyasına ilişkin yaptığınız görüşmeyi açıklayınız. Aynı görüşmede siz ve ... arasında geçen -"Ellerinden öper. Anında hesabında" -"Ne kadar?", -"On kadar", -"Tam kafamdan geçen miktarı söyledin patron" şeklindeki görüşmeyi açıklayınız.

Tanık cevaben: Bu konuşmalar da espri amaçlı yapılan konuşmalardır. Başkaca bir amacı ya da kastı yoktur.

Soruldu: ...'e 23.10.2018 tarihinde Yargıtay ... Hukuk Dairesinin ... esas sayılı dosyasının bilgilerini ne amaçla gönderdiniz? Aynı görüşmede siz ve ... arasında geçen -"Davalı taraf yardım istiyor, peşin çalışıyor", -"Parayı almadan iş yapmam.", -"Valla ben de aynısını dedim.", - "Peşin", -"Biliyorsun asla para almadan iş yapmadım bütün işlerimde, Kararın bozulması için teminatı alalım, %60 şansı var.", -" Tamam ne yazılım.", -"Bilirkişi raporundan bozulur, şunu %100 yapalım, cezayı yazalım" şeklindeki görüşmeyi açıklayınız.

Tanık cevaben: Bu konuşmalar da espri amaçlı yapılan konuşmalardır. Başkaca bir amacı ya da kastı yoktur.

.

Soruldu: 27.01.2019 tarihinde ... ile A. soy isimli şahısların öldürülmesine ilişkin dosya ile ilgili yaptığınız görüşmeyi açıklayınız. Bu dosyaya ilişkin herhangi bir menfaat temin edilip edilmediği hususunda bilginiz var mı? Bu dosyaya ya da başka bir dosyaya ilişkin olarak siz, ... ve E.B. bir araya gelip bir görüşme gerçekleştirdiniz mi?

Tanık cevaben: Ben bu dosyada hukuki yönden yapılabilecek bir şey olup olmadığını ...'e sordum. Buluşmamızda da dosyayı konuştuk. Sonuçta E.S.B. ve M.B.'nin vekaletini alacaktı. Gayrimeşru herhangi bir işlem yoktu. ... aldığı vekalet ücretinden işi benim getirmem karşılığında % 10 komisyon verecekti. Bu işten ...'in herhangi bir maddi menfaati yoktu.

Soruldu: 11.09.2018 tarihinde ... ile yaptığınız görüşmede ... Ağır Ceza Mahkemesinin ... esas sayılı dosyasında el konulan eşyalara ilişkin tutanağın fotokopisini veya dijitalini ne amaçla istediniz? Aynı görüşmede ...'in "Belli bir ücret karşılığı veririm, bedavaya yapmam, parayla yaparım sana da ayıp olmazsa usta" diyerek ne demek istediğini, sizin de "Deve yükü var, rahat ol" diyerek ne demek istediğinizi açıklayınız.

Tanık cevaben: Bu kendi korumaları tarafından kaçırılıp gaspedilen İranlı bir şahsa ilişkin bir dosya idi. Evde 5 Milyar Dolarlık elmas olduğu konuşuluyordu. Ben de ...'e ... Ağır Ceza da tanıdığı olup olmadığını sordum. Tanığın varsa emanetten o elması sahibine iade ederiz, o da bizi görür dedim. ... tanıdığı olmadığını söyledi. El konulan eşyalara ilişkin tutanağın fotokopisini elmas olup olmadığını öğrenmek için istedim.'" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Raporun değerlendirme ve sonuç kısımlarında ise;

"(C-1/a-b-c-d-e-f-g-h-ı-i-j-k-l) numaralı soruşturma maddelerinde belirtilen hususlarla ilgili olarak;

... Cumhuriyet Başsavcılığının ... soruşturma sayılı dosyası kapsamında müşteki ve bilgi verenlerin anlatımları, CMK 135, 140 maddeleri kapsamında alınan dinleme ve teknik takip kararları ile ulaşılan deliller sonrası alınan gözaltı ve arama kararları kapsamında yapılan operasyon neticesinde şüpheli ...'dan elde edilen cep telefonu ve diğer deliller üzerinde yapılan incelemeler sonucunda Yargıtay Tetkik Hakimi ...'in adliyelerde iş ve takibi yapan ... isimli şüpheli ile sık irtibatlı olduğu ...'ya Yargıtayda bulunan dosyalar hakkında bilgi verdiği, dosyalardaki açıklar ve itiraz nedenleri konusunda yardım ettiği, ...'nın Yargıtayda temyiz aşamasında bulunan bazı dosyalar hakkında sormuş olduğu sorularla ilgili olarak hukuki görüşünü belirtmek ve öne alım hususunda yardım etmek suretiyle ...'nın maddi menfaat elde etmesine yardımcı olduğu, kendisinin de ...'dan maddi menfaat talep ettiği,

Görevi sırasında elde etmiş olduğu herhangi bir bilgiyi özel amaçları ve başkalarının çıkarlarına yardım etmek için kullanmama, görevin yerine getirilmesiyle ilgili olan veya ilgili görülebilecek herhangi bir hediye, bağış, borç, yardım, menfaat ya da iltimas kabul etmeme, konumları ve mesleklerinin sağladığı nüfuzdan fayda sağlamama, özel hayatlarında iletişim içinde oldukları kişilerin, işlem ve kararlarını etkilemesine fırsat vermedikleri gibi etkileme güçleri bulunduğu izlenimine yol açabilecek tavır ve davranışlardan da kaçınma, herhangi birinin de bu izlenimi oluşturmasına imkan tanımama, adillik ve tarafsızlığını tehlikeye sokabilecek herhangi bir görevi yürütmeme, her zaman mesleğinin onuru ve şerefini koruma, mesleki gizliliği koruma gibi görev ve yükümlülükleri bulunan bir hakimin, adliyelerde iş takibi yaparak menfaat temin etmeye çalışan bir şahısla bu işi yaptığını bildiği halde sık şekilde irtibatının bulunması ve bu şahıstan gelen bilgi taleplerini karşılaması, dosyalardaki açıklar ve itiraz nedenleri konusunda yardım etmesi, Yargıtayda temyiz aşamasında bulunan bazı dosyalar hakkında hukuki görüşünü belirtmek ve öne alım hususunda yardım etmek suretiyle bu şahsın maddi menfaat elde etmesine yardımcı olması, kendisinin de maddi menfaat talep etmeye çalışmasının uygun ve etik bir davranış olmadığı, gerçekleşen eylemlerin mesleğin şeref ve onurunu bozan veya mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte olduğu ve yargılamayı gerektirdiği kanaatine varıldığı,

Her ne kadar tanık sıfatıyla alınan beyanında ..., hakim ... ile aralarında geçen mesaj içeriklerinin espri amaçlı olduğunu belirtmiş ve hakim ... de bu yazışmaların espri amaçlı olduğunu savunmasında ileri sürmüş ise de; ...'nın adliye, Yargıtay gibi kurumlarda iş takibi yaparak geçimini temin ettiği, mesaj içeriklerinde geçen konular ile incelenen dosya içeriklerinin uyumlu olduğu, aralarında bazı konuları whatsapp araması şeklinde konuşarak gizliliğe önem verdikleri, sürekli maddi menfaat elde etmeye yönelik yazışmaların olduğu, karşılıklı olarak evrak resmi gönderdikleri gözetildiğinde, mesaj içeriklerinin somut ve gerçek dosyalara ilişkin olup maddi menfaat temini amacıyla yapılan yazışmalar olduğu kanaatine varılarak ...'nın bahsedilen beyanlarına ve hakim ...'in savunmalarına itibar edilmediği,

Hakim ... hakkında (C-1/a-b-c-d-e-f-g-h-ı-i-j-k-l) numaralı soruşturma maddelerinde belirtilen ve sübut bulan hususlarda; şahıs, konu ve delil bakımından irtibat bulunduğu, eylemlerin benzer mahiyette ve aynı amaca yönelik olduğu gözetilerek ortak başlık altında değerlendirilerek tek bir ceza tatbikinin uygun görüldüğü,

(C-2/a-b-c) numaralı soruşturma maddelerinde belirtilen hususlarla ilgili olarak ise;

... Cumhuriyet Başsavcılığının ... soruşturma sayılı dosyası kapsamında müşteki ve bilgi verenlerin anlatımları, CMK 135, 140 maddeleri kapsamında alınan dinleme ve teknik takip kararları ile ulaşılan deliller sonrası alınan gözaltı ve arama kararları kapsamında yapılan operasyon neticesinde şüpheli ...'dan elde edilen cep telefonu ve diğer deliller üzerinde yapılan incelemeler sonucunda Yargıtay Tetkik Hakimi ...'in adliyelerde iş ve takibi yapan ... isimli şüpheli ile sık irtibatlı olduğu, Yargıtayda bulunan bazı dosyaların öne alınması ve bozulması gibi konularda ... ile para alışverişinin olduğu, ...'ya tedbir amaçlı başkaları adına olan hesap numaraları bildirerek paraları bu hesaplara aktarmasını istediği ve bu hesaplara ... tarafından yatırılan paraları kabul ederek maddi menfaat temin ettiği,

Görevi sırasında elde etmiş olduğu herhangi bir bilgiyi özel amaçları ve başkalarının çıkarlarına yardım etmek için kullanmama, görevin yerine getirilmesiyle ilgili olan veya ilgili görülebilecek herhangi bir hediye, bağış, borç, yardım, menfaat ya da iltimas kabul etmeme, konumları ve mesleklerinin sağladığı nüfuzdan fayda sağlamama, özel hayatlarında iletişim içinde oldukları kişilerin, işlem ve kararlarını etkilemesine fırsat vermedikleri gibi etkileme güçleri bulunduğu izlenimine yol açabilecek tavır ve davranışlardan da kaçınma, herhangi birinin de bu izlenimi oluşturmasına imkan tanımama, adillik ve tarafsızlığını tehlikeye sokabilecek herhangi bir görevi yürütmeme, her zaman mesleğinin onuru ve şerefini koruma, mesleki gizliliği koruma gibi görev ve yükümlülükleri bulunan bir hakimin, adliyelerde iş takibi yaparak menfaat temin etmeye çalışan bir şahısla bu işi yaptığını bildiği halde sık şekilde irtibatının bulunması ve Yargıtayda bulunan bazı dosyaların öne alınması ve bozulması gibi konularda bu şahıs ile para alışverişinin olması, bu şahsa tedbir amaçlı başkaları adına olan hesap numaraları bildirerek paraları bu hesaplara aktarmasını istemesi ve bu hesaplara yatırılan paraları kabul etmek suretiyle maddi menfaat temin etmesinin uygun ve etik bir davranış olmadığı, gerçekleşen eylemlerin mesleğin şeref ve onurunu bozan veya mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte olduğu ve yargılamayı gerektirdiği kanaatine varıldığı,

Her ne kadar tanık sıfatıyla alınan beyanında ..., hakim ... ile aralarında geçen mesaj içeriklerinin espri amaçlı olduğunu belirtmiş ve hakim ... de bu yazışmaların espri amaçlı olduğunu savunmasında ileri sürmüş ise de; ...'nın adliye, Yargıtay gibi kurumlarda iş takibi yaparak geçimini temin ettiği, mesaj içeriklerinde geçen konular ile incelenen dosya içeriklerinin uyumlu olduğu, aralarında bazı konuları whatsapp araması şeklinde konuşarak gizliliğe önem verdikleri, sürekli maddi menfaat elde etmeye yönelik yazışmaların olduğu, karşılıklı olarak evrak resmi gönderdikleri ve aralarında para aktarımının bulunduğu, N. isimli şahısla ... arasındaki whatsapp yazışma içeriğine bakıldığında (İstanbul CBS ... Sor. Sayılı dosya dijital ek 6. Klasör sayfa 242-250) M.'nin Yargıtay ... Hukuk Dairesinin ... esas sayılı dosyasının öne alımı karşılığında 9.000 TL, N. isimli şahsın da 1.000 TL maddi menfaat elde ettikleri gözetildiğinde, mesaj içeriklerinin somut ve gerçek dosyalara ilişkin olup maddi menfaat temini amacıyla yapılan yazışmalar olduğu kanaatine varılarak ...'nın bahsedilen beyanlarına ve hakim ...'in savunmalarına itibar edilmediği,

Hakim ... hakkında (C-2/a-b-c) numaralı soruşturma maddelerinde belirtilen ve sübut bulan hususlarda; şahıs, konu ve delil bakımından irtibat bulunduğu, eylemlerin benzer mahiyette ve aynı amaca yönelik olduğu gözetilerek ortak başlık altında değerlendirilerek tek bir ceza tatbikinin uygun görüldüğü, soruşturma maddelerinde belirtilen hususların sübut bulduğu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin 4. fıkrası uyarınca davacının meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılması gerektiği" yönünde tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

Anılan soruşturma raporu üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesince;

"(C-1/a) bendi bakımından;

Bu bende konu olan eylemde ...'nın " ... beyciğim merhaba tam senlik biri geldi artık bunu halledelim.. ..... Y.Y. "şeklinde mesaj yazarak ve adı geçen şahsın TC kimlik numarasını atarak konuya giriş yaptığı,

İlgilinin de "... Ağır Ceza Uyuşturucudan 13 yıl 6 ay almış, Adana'da İstanbul'da örgüt olayından yargılanmış Başsavcılıkta arşivde bekliyor kolay kolay çıkmaz birkaç yıl burda senin diyeceğin dosya arşivde zamanı geldiğinde gereği yapılır diye.. önden 3-5 al alamazsan da önemli değil" şeklinde bir cevap vererek hem bilgi aktarımında bulunduğu hem de ...'ya dosyayı takip etmek için maddi menfaat temin etmesi imasında bulunduğu,

(C-1/b) bendi bakımından;

Bu bende konu eyleme ilişkin olarak ilgili ile ... arasında;

...': "Sana Mardin'den bir dosya paylaşacağım varsa bağlantın kabul edersen çocuk tutuklu cezası düşecek ailesine ulaş" şeklinde bir mesaj yazdıktan sonra dosyaya ilişkin bilgi ihtiva ettiği değerlendirilen bir belgeyi ...'ya atmasının ardından ...'nın " Hımm tamam ne ceza aldı" diye sorduğu, daha sonrasında taraflar arasında; ... :" toplamda iki eylemden 13 yıl 10 ay 20 gün gasptan haftaya bozup gönderilirse 6 yıl 11 aya düşürülür veya daha az" ...: " ok anladım inşallah fukara bir aile değil" ...: "Perşembe karar çıkmış olur geç kalmamanı tavsiye ederim" şeklinde yazışmaların geçtiği, bu şekilde ilgilinin bozma kararı verileceğini öngördüğü bir dosyada tutuklu olan sanığın yakınlarına ulaşıp maddi menfaat temin etmek için ...'yı harekete geçirmeye çalıştığı,

(C-1/c) bendi bakımından;

...'nın ilgiliye Yargıtay ... H.D ... sayılı dosyasının ekran sorgulama fotoğrafını atmasının ardından ...'in : "Selam başkan nolmıış buna" diye sorduğu, ...'nın "abicim dosya kararda onama çıkarsa 10 numara olur" ... " hallederim var orda tanıdığım haftaya karar elinizde olur bizi de görürsün artık" ..... "ayıp ediyorsun"şeklinde cevap verdiği, daha sonra ...'in temyiz talebine konu ilk derece mahkeme ilamının ekran görüntüsünü atarak " şu olay di mi başkan" diye sorduğu ...'nın da " Evet H.T. bizim adam" diye cevap verdiği,

...'nın bu defa 12. H.D'nin ... ve ... sayılı dosyalarının ekran sorgu fotoğrafını atarak "bunlarda aynı adamın" yazdığı, ...'in " hangi birini diyelim bunun" diye cevap verdiği, ... "en baştaki onama çıksa iyi" yazdığı,

Bu şekilde yazışmada bahsi geçen ve Yargıtay ... H.D nezdinde temyiz incelemesi aşamasında bulunan dosyalarda onama kararı çıkartması karşılığında maddi mnefaat temin etmeye çalıştığı,

(C-1/d bendi bakımından);

L.K.'ye ilişkin (A-1/i) bendine ilişkin değerlendirmelerde izah edildiği üzere L.K.'nin harekete geçirmesi neticesinde ...'nın 6. C.D ... sayılı dosyanın ekran sorgu fotoğrafını ilgiliye atarak " burda bizim adam N.K.' ...... " Bi dakka bakayım ..ok" yazdığı sonrasında da "Abi hırsızlıktan 2 yıl 6 ay almış arkadaş B. savcı 10 yıl verilmesi lazım diyor, B. savcı verilsin dedi mi heyet dinlemez" şeklinde hukuki mütalaasını bildirdiği,

Yargıtay ... Ceza Dairesi'nin ... sayılı dosyası'nın yazışma içeriğinde geçtiği gibi ... ACM'nin (CMK'nın 250. Maddesi ile yetkili) ... esas sayılı dosyasında N.K. ve diğer sanıkların "örtüt kurma", "örgüte üye olma" suçlarında beraatlerine hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla mahkumiyetlerine dair kararın temyiz incelemesine ilişkin olduğu,

(C-1/e) bendi bakımından;

...'nın konuya "7 Ceza ... dosya" diye yazarak giriş yaptığı, ...'in " Doğubeyazıt arşivdedir" şeklinde bilgi aktarımında bulunduğu, ...'nın " Mağduruz Işık var mı" diye sorması üzerine ...'in bu temyiz incelemesine konu olan ...Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ... sayılı tebliğnamesinin UYAP ekran fotoğrafını göndererek "abihallederim bunu 3 yıl 9 ayalmiş ama adamlar 46.887 graltını ülkeye sokmuşlar.. abi bu işi çözerim kesin ama önden 20.000 gibi görsünler peşin".. ..." şimdi isteyeceğim" .. ... "kesin beraat Ama işte önden olursa..yoksa gördüm artık onaylatırım.." ... "Tamam dostum önden aynen söylüyorum " ..

Şeklinde gelişen yazışma içeriklerine göre ilgilinin ...Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasında verilen kararın Yargıtay ...C.D'nin ... esas sayılı temyizine ilişkin maddi menfaat karşılığında bozma kararı çıkarılmasını sağlayacağını vaad ettiği,

(C-1/f bendi bakımından);

...'nın : "Bu arada bir konu var farklı " diyerek konuya giriş yaptığı ve ...H.D'nin ... sayılı dosyasının ekran sorgu fotoğrafını ilgiliye atarak "Bu arkadaş nolur ? Talep ciddi, Yerel aleyhte karar vermiş'" yazarak yerel mahkeme kararının taraf bilgilerini içeren kısmının fotoğrafını ilgiliye gönderdiği, bundan sonra ...'in " Hangisi" diye sorduğu, ...'nın " V.F.C' diye cevap verdiği, ...'in " Dava reddolmuş Abi bu davanın oluru var tamam bozuldu diyebilirim duruşmalı istemiş temyizinde ". yazdığı, ...'nın "Duruşma ne zaman olacak" diye sorduğu, ...'in " 4 ay falan bekler bu şekilde öyle bir süresi var ondan sonra bozulur bu karar haberin olsun" diye hukuki görüşünü bildirdiği,

Bu yazışmada bahsi geçen Yargıtay ... HD'nin ... esas sayılı dosyasının Davacı "... Finansman Danışmanlık Ltd.Şti tarafından davalılar H.E.Ü. ve H. D. A.Ş ile Ş.M.G.S. ve T. A.Ş ve C.T.S. ve T. A.Ş'ye karşı .. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan itirazın iptali davasının reddine dair kararın temyiz incelemesine ilişkin olduğu,

(C-1/g bendi bakımından);

Bu benddeki yazışmalarda iki ayrı dosyadan bahsedildiği, bunlardan ilkinin hakiz tutuklama sebebiyle tazminata ilişkin bir dosya olduğu, ...'nın " "M.Ş." yazarak konuya giriş yaptığı, ...'in " ben onayladım bunun dosyayı Kasım'da Gebze ..içeride kalmış devletten para istiyor abi 70 bin lirada çok yani " şeklinde cevap verdiği ...'nın " durum ne sen mi red ettin " diye sorduğu, ...'in " 30 bin falan olsun diye bozar Daire yoksa önü alınmaz diyecek 3 yıl 9 ay 22 gün tutuklu kalıp beraat etmiş, Devletten de 70 bin manevi 20 bin maddi para almış Ama Daire bozacak para çok abi" diyerek hukuki görüşünü belirttiği,

...'nın " 1567ye baktın mi" şeklinde başka bir dosya numarası ima ederek yazışmalara devam ettiği, ...'in ise " abi kesin o da sen almaya bak biraz da bana ver..sana borcumu bile ödeyemedim vicdansız yeterki iş olsun sen ben yapma.. 1567 3/2 ile bozulur başka yol yok diyeceğim... haberin olsun da yani beraat edecekler.." şeklinde cevap vererek hukuki görüş bildirmek suretiyle maddi menfaat imasında bulunduğu,

(C-1/h bendi bakımından);

Bu bende ilişkin taraflar arasında;

... " karar doğru...müebbet hapis cezası almış ..Jandarma uzman çavuş G.'nin ifadesini değiştirmesi sonuca etkili değil ...Bu karar normalde onanır ama bozulmasının tek bir yolu var ...dosya henüz Yargıtay'a gelmemiş Haber ver duruşma istesinler önemli yoksa bu onanır.." ... " Tamam o zaman diyorum ki duruşmalı isteyin.. Dosya Yargıtay'da şimdi" şeklinde geçen yazışmadan sonra devamla ...'in dosyaya ilişkin bir belgenin fotoğrafını atarak "Duruşmada ise hareketli ve ani gelişen tartışma ortamında muhtarlık seçimi yüzünden husumet bulunan her iki tarafında birbirlerine girerek her iki taraf yakınlarının aşamalarda taraflı beyanlarda bulunmuşsa da sanığın ailesinden R. ve K.'nin de karşı tarafça yaralandıkları ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığı ve olayı net olarak gören tarafsız kişilerde bulunmadığından sanık Y.'nin maktul A.'nın araçtan silah alarak kendisini vurmaya yönelik gerçekleşeceğini düşündüğü eyleminde haksız tahrik hükümleri uygulanmalıdır diyecek duruşmada..dosya Yargıtay'da değil gelmemiş...Bşkan bak maktul kavgaya karıştı diyor yeğeni ...kesin duruşma istesin 29 uygulanacak bunla..hayırlı olsun dosya bozulacak.. Abi 50 bin de 40 binde kal..'' şeklinde gerçekleşen yazışmalarla ilgilinin dosya hakkında ayrıntılı hukuki mütalaa bildirerek ...'ya maddi menfaat teminini imasında bulunduğu,

Yazışmalara konu olan ...Ağır Ceza Mahkemesinin ... esas sayılı dosyasının sanık Y.A.'nın kasten öldürme suçundan müebbet hapis, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 yıl hapis cezasıyla mahkumiyetine ilişkin karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine dair Yargıtay ... CD'nin ... Esas sayılı temyiz incelemesi olduğu, yazışma içeriğinde ilgili tarafından aktarılan bilgilerin kararın hüküm fıkrası ile uyumlu olduğunun görüldüğü,

(C-1/ı bendi bakımından);

...'nın konuya " ...Ağır ceza ... esas İstanbul Çağlayan bizim abi burayla kavgalı ordan bakabilir misiniz'' diyerek giriş yaptığı, ...'in " İranlıların dosyası Gasptır 10 tane sanık var hangisi..A.Y. mi" şeklinde bilgi aktardığı devamla taraflar arasında ... "Evet".. ... " sanıkta korumasıymış bunun..ne istiyorsun onu söyle"...... " Bunun el konulan evrakları ve lap topu var...Bu evrakların fotokopisi yada komple dosya flaş veya fotokopisi".. ... " İlk duruşmada alabilir onları ben sana en fazla iddianameyi verebilirim ".. ... " olur".. ... " onun harici el koyma tutanağı olur o da işine yaramaz onu da belli ücret karşılığı veririm bedava yapmam".. ... "Eyvallah baş üstüne" ... " parayla yaparım sana da ayıp olmazsa usta..para.paraaa..paraaaa '. ... "Deve yükü var rahat ol"...şeklinde gerçekleşen yazışma içeriklerinden;

İlgilinin ... Ağır Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı A.Y. ve bir kısmı İranlı olan sanıklar hakkında 3 İranlı'nın kaçırılması ve gasp edilmesine yönelik açılan kamu davasına ilişkin olarak bazı evraklardan suret vermesi karşılığında maddi menfaat talep ettiği,

(C-1/i bendi bakımından);

...'nın ilgiliye Yargıtay ... Hukuk Dairesi'nin ... sayılı dosyasına ilişkin Y. İnş. T." adına davacı F.Y.'nin öne alım dilekçesinin imzasız şekilde fotoğrafını yolladığı ve "Ellerinden öper anında hesabında " şeklinde bir mesaj attığı, ... "Ne kadar "diye sorduğu, ...'nın "on kadar" diye cevap verdiği, ... " tam kafamdan geçen miktarı söyledin patron..Pazar günü dönünce çözerim" diye cevap vererek, Yargıtay ... HD'nin ... esas sayılı Eskişehir Ticaret Mahkemesi'nin ... esasına kayden görülen davacısının Y. İnş. davalısının Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü olduğu itirazın iptali davasının kısmen kabulüne dair kararın temyiz incelemesi dosyasında öne alım talebinin kabul ettirmesi karşılığında menfaat temin etmeye çalıştığı,

(C-1/j bendi bakımından);

...'nın Yargıtay ... Hukuk Dairesinin ... sayılı dosyasına ilişkin safahat bilgilerini içeren bir bilgi notunun fotoğrafını gönderdiği ve "Davalı taraf yardım istiyor peşin çalışıyor. " yazarak konuya giriş yaptığı, ...'in " Parayı almadan iş yapmam" diye cevap verdiği " ardından taraflar arasında; ... "valla ben de aynısını dedim peşin" .. ... "Biliyorsun asla para almadan iş yapmadım bütün işlerimde" ... "veresiye gittin" ... " ... de mi ..Arşivdedir karşı taraf 18 Ağustosta yani adli tatilde öne alım dilekçesi vermiş... Bizden istenen nedir?.... öne alım mı istiyor? ... "öne alım ".. ... "Bozulması için gereken teminatı alalım yüzde 60 şansı var" ... "Tamam dostum ne yazalım" ... " Eksik bilirkişi raporundan bozulur... Yüzde 60 bozulacak dosya ''... " Şunu %100 yapalım cezayı yazalım" ... "...ooo bi dakika duruşma var abi...yuhh 2 trilyon ödemeye mahkum etmişler bunları... Taşınmazın birini oğluna diğerini de gelinine devretmiş ölen babaları..." şeklinde gerçekleşen yazışmalarla ilgilinin davacı S.T. tarafından davalılar N.S. ve N.S. hakkında ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ... esasına kayden açılan bir alacak davasının kabulüne dair verilen kararın temyiz incelemesine yönelik olarak UYAP'tan edindiği bilgileri paylaştığı, hukuki mütalaa vererek öne alım ve Bozma kararı karşılığında menfaat talep ettiği,

(C-1/k bendi bakımından);

Bu bende yönelik taraflar arasında; ... " Bu avukatın Yargıtay'da 50 tane dosyası var ve fakat hiçbir dosya içeriğindeki vekaletnamesi UYAP 'a kaydedilmemiş. Bu yüzden TC sine ulaşmak da zorluk çekiyorum Sıkıntılı biri mi" diye yazdığı, ... " yok sıkıntısı belediye başkan aday adayı, şu yargıtay 'daki dosya numaraları hele de terör ile ilgili olanlar lazım" şeklindeki yazışmadan sonra ...'in Avukat A.K.'nin vekil olduğu bir kaç dosyada adının geçtiği belgelerin UYAP ekran fotoğrafını ...'ya atıtığı, devamında taraflar arasında ... "Sulh Hukuk Mahkemesi'ne vasi olarak birkaç görevlendirmesi dışında hiç bi dosyası yok" yazarak Üzerinde "G. T. sahibi M.Y., A. bayii Z.A.D. Petrol sahibi T.D." ibarelerinin yazılı olduğu bir kağıdın fotoğrafını gönderdiği ve "Bunların avukatı mı" diye sorduğu, ...'nın "Tamam teşekkür ederim" diye cevap verdiği, bu şekilde ilgilinin adı geçen avukatın vekil sıfatı ile girdiği davalarda kimleri temsil ettiğine ilişkin UYAP kayıtlarından ulaştığı bilgileri ...'ya aktardığı,

(C-1/l bendi bakımından);

Bu bende yönelik olarak taraflar arasında Yargıtay ... Ceza Dairesi'nin ... sayılı temyiz incelemesine ilişkin ; ... "Abi şimdi bakıyorum da dosya çok kalabalık..Sakıp" ..." Doğrudur bize sadece S. ..." ... " A.A.'yı öldürmekten 25 yıl"... ... "ve tutuksuz M. yönünden lazım" ... " F.A.'yı öldürmekten 25 yıl..H.O.'yu öldürmeye teşebbüsten 7 yıl 6 ay silahtan da 10 ay almış toplam 58 yıl 4 ay..yani bu dosya bozulmasına bozulacak da uzun hikaye olur duruşmalı istemişler.. " ..." bize bozulması lazım" .. ... " Daha değil incelemede dosya yalnız şunu söyleyim bu tip dosyalara çok müdahale olur bizden önce güçlü kişiler müdahale etmiştir" ... ... " Biz bu dosyayı senin üzerinden alıp E.'ye havale edelim gerisini o devam etsin hakkımızı ondan alalım., sen dosyaya hakim ol ...'a izah et gerisini o halleder"" ... " ama benim ismimi lanse etmeyecek şartım budur''' .. ... "... onların avukatı olur seni kimse bilmez".. ... " o zaman dosyayı iyice bir yutayım o şekilde sende gel ...'a verelim.. " ... "Hem adamlar seni nerden tanıyır ki., sen konuyu iyi anla çöz yeter.. " ... :" En kısa sürede toplanalım o zaman " ... " tamam yarın uygun mu" ... "Uygun... o zaman ben yarın öğlen kalkıp dosyayı iyice bir yutayım yada bu gece... dosya daha önce ...'a gitmiş ... dilekçe yazmış..." şeklinde gerçekleşen yazışmalarda ilgilinin ... Ağır Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasında S.B. ve diğer sanıklar hakkında kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından açılan kamu davası sonunda S.B.'nin A.A.'yı kasten öldürmekten 25 yıl, F.A.'yı öldürmekten 25 yıl H.O.'yu öldürmeye teşebbüsten 7 yıl 6 ay, 6136 sayılı yasaya muhalefetten 10 ay hapis cezasıyla mahkumiyetine dair kararın temyiz incelemesine ilişkin olarak UYAP'tan edindiği bilgileri paylaştığı, bozma kararı çıkması için dosyanın ayrıntılarını çalışarak tarafların "..." olarak tanıdığı kişiye aktarması konusunda anlaştıkları,

(C-2/a bendi bakımından);

Bu bende yönelik olarak taraflar arasında Yargıtay ... Hukuk Dairesi'nin ... sayılı temyiz incelemesine ilişkin ; ... :" Bu arada iki tane konusu öne alım dosya var.. Hukuk ... 1.hukuk ... " ..... " 14.hukuktaki zaten dava red edilmiş öne alınmasında yararınız yok..o dosya onanacak ..1.Hukuktaki kabul edilmiş onada çok uzun sürmez bu ara karar verirler.. "... ... "1.Hukuk ta onanacak mı" ... " 1 deki onama" ..." 14 'te onama yok mu " ..... " Her ikiside onama bu dosyaların ona göre haberin olsun" ... "Tamam öne alalım onar kağıt yazalım ...hukuk ... Hukuk ... bu öne almalar benden hesap numaramı istedi versem mi?"... ... "Anasını satayım ikiside arşivde.. Başkan sadece öne alma mı "... ... "Evet sadece öne alalım " ..... " Başkan şu kardeşini ne kadar göreceksin "...... " On 10 Peşin"..... " Başkan öne alım dilekçelerini göndersinler " ..." Ok" şeklinde gerçekleşen yazışmalardan sonra ...'in üzerinde O.E. adlı 3. bir şahıs adına Garanti bankası nezdinde bulunan bir hesaba ait iban numarası yazılı olan bir not kağıdının fotoğrafını yolladığı, ...'nın "Ok Beş dakika sonra tamam" diye cevap verdiği daha sonra ...'nın ...'in kendisine verdiği hesaba 4.000 TL'Iik havale işlemi gerçekleştiğine dair sms bilgisini ...'e gönderdiği, ..."in " Çok teşekkür ederim beni büyük bir yükten kurtardınız..abi bir bayan isminden yatırılmış para doğru di mi"... diye sorduğu ...'nın "Eşimin kartı Doğru "..diye cevap verdiği, bu şekilde ilgilinin bahse konu temyiz incelemelerine ilişkin UYAP'tan edindiği bilgileri paylaştığı, hukuki mütalaa bildirdiği, öne alım talebini kabul ettirmesi karşılığında 3. bir kişi adına açılan hesaba 4.000 TL aktarılmasını sağlayarak maddi menfaat elde ettiği,

(C-2/b bendi bakımından);

Bu bende yönelik olarak taraflar arasında Yargıtay ... HD'nin ... sayılı temyiz incelemesine ilişkin ; ... " Bu arada şuna bakalım" diyerek Yargıtay ... HD'nin ... sayılı dosyasına ilişkin sorgu ekran fotoğrafını atarak konuya giriş yaptığı, daha sonra ... " Hala arşivdedir" .. ... " Evet sadece öne alalım".... " 19 hukuka hiç gitmiş miydik...abi dosya çok yenidir" ....... " Yok gitmedik oluru varsa yoksada kafana takma"... ... " İlgilenirim sorun değil ya...Tamam ona göre konuşurum, peşin olursa olur...Amk Yargıtay'ı ticarethaneye çevirdik.." şeklinde cevap vermesi ile gelişen yazışmada ilgilinin O.E. adlı 3. Bir şahıs adına garanti bankası nezdinde bulunan hesabına ilişkin iban numarasını göndererek "Abi bu hesapmış gönderilecek haberin olsun" diye uyarıda bulunduğu ardından ...'nın yine ...'in kendisine bildirdiği hesap numarasına 3.000 TL'lik havale gerçekleştirildiğine dair sms bilgisini ...'e gönderdiği, bu şekilde adı geçen dosyadaki öne alım talebini kabul ettirmesi karşılığında 3.000 TL maddi menfaat elde ettiği,

(C-2/c bendi bakımından);

Bu bentteki iddiaya ilişkin yazışmalar taraflar arasında; ... "Yok be abi bin lira aktaracak arkadaşta onu senden alırım diye ümit ediyorum büyük parayla işimiz olmaz" şeklinde attığı mesajın ardından ...'nın ilgiliye bir iban numarası atarak ve "hesap iban işbankası B.A. adına" şeklinde para aktarımı için eşinin hesabını verdiği daha sonrasında yine taraflar arasında; ...' "Abi Salı günü bir dava açmaya gidebilirim asliye hukuklara...Hesap aktarımı gözükmesin delil bırakmış gibi olur geride..abi hesabına 2 bin TL aktarsam 5 'ten önce çekip bana verebilir misin" ... "olur fakat masraflı olur".. ... "ne kadar masraf istiyorsun" ..... "Senin şerefine kalmış. ..Naptın hesaba para yattı mı" ... " Geldi de gönderemiyorum internet yok bekliyorum..." şeklinde gelişen yazışma içeriği ilgilinin bir şekilde kendi hesap hareketleri kaydına girmesini ve ileride tespit edilmesini istemediği ve neyin karşılığında edinildiği anlaşılamayan bir parayı başka bir hesaba aktararak elden çekip kendisine teslim etmesi için yakın irtibatta olduğu ...'dan yardım istediği ve bu hususun taraflar arasındaki ilişkinin boyutunu ortaya koymak adına dikkat çekici olduğu" kanaat ve sonucuna ulaşılarak davacıya isnat olunan eylemlerin mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğünden bahisle 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası gereğince davacının meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile soruşturma raporu ve eklerinin bir bütün olarak incelenmesinden; ifadesinde, devlet bünyesinde ve adliyelerde çok sayıda tanıdığı olduğu için çoğu kişinin hukuki uyuşmazlıklarında dosya bilgilerini kendisine gönderip yardım istediğine ve bu dosyalarda yapılabilecek bir şey olup olmadığını tanıdıklarına sorduğuna, bu işlerden de genelde kazancının itibar ve siyasi rant olduğuna yönelik beyanda bulunan ... isimli şahıs ile Yargıtay tetkik hakimi olarak görev yapan davacı arasında "Whatsapp" adlı program üzerinden yapılan yazışma içeriklerinden, ... tarafından Yargıtayda bulunan dosyalara ilişkin sorulan sorulara, davacının dosya ve temyiz süreçleri hakkında ya da dosyaların açıkları konusunda bilgi vererek hukuki görüşlerini açıkladığı, gasp suçu nedeniyle ceza alan kişiye ait dosyanın bozulacağını öngördüğünü belirterek kişinin ailesine ulaşılmasını ...'dan istediği ve böylelikle maddi menfaat temini için ...'yı harekete geçirmeye çalıştığı, maddi menfaat karşılığında, onama veya bozma kararları çıkarılmasını sağlayacağını vadettiği, dosyaların öne alımını sağladığı, ...'nın belge örnekleri talebini karşıladığı, UYAP kayıtlarından ulaştığı bilgileri ...'ya aktardığı, bunlar için maddi menfaat teminine çalıştığı ve ... ile aralarında para alışverişlerinin olduğu, dolayısıyla davacının mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte eylemlerde bulunduğunun sübuta erdiği anlaşıldığından, eylemine uyan meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu kararda hukuka aykırılık görülmemiştir.

Öte yandan, dava konusu kararın hukuka uygun olması nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının iadesine karar verilmesine yönelik talebinin kabul edilmesi de mümkün değildir.

Bu durumda, davanın reddi yolundaki Daire kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın reddine ilişkin Danıştay Beşinci Dairesinin temyize konu 30/11/2022 tarih ve E:2021/3346, K:2022/9552 sayılı kararının, yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA,

3. Kullanılmayan ... TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine,

4. Kesin olarak, 17/03/2025 tarihinde oybirliği ile karar verildi.



