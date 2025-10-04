Görevden alınan mühendis kökenli belediye daire başkanının atanacağı "uygun kadro" hangisidir?

İlk derece mahkemesi işlemi hukuka uygun bulmuş ama istinaf kararı bozmuştur. Danıştay daire kararı sonrası ilk derece mahkemesi kararında ısrar etmiştir

İDDK görevden almayı hukuka uygun bulmakla beraber durumuna uygun kadroya atanmamasını hukuka aykırı buldu



Davacının, davalı idare bünyesinde kadrolu statüde mühendis olarak göreve başladığı ve uzun yıllar bu görevde çalıştığı, çeşitli birimlerde şube müdürü olarak görev yaptıktan sonra genel sekreter yardımcısı olarak atandığı, 15/06/2020 tarihinde genel sekreter yardımcılığı görevinden alınarak daire başkanlığına atandığı ve 16/12/2020 tarihli dava konusu işlemle uzman olarak atandığı görülmektedir.

Bu durumda; üst düzey yönetici kadrosu olan daire başkanlığı kadroları için, atama yapma ve görevden alma konusunda idarelere daha geniş takdir yetkisi tanındığı ve idarenin sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi belge bulunmadığı değerlendirildiğinde, davacının Daire Başkanlığı görevinden alınması idarenin takdirinde olmakla birlikte; öğrenim durumu, geçmiş hizmetleri, göreve başladığı kök kadro unvanının mühendis kadrosu olması hususları dikkate alındığında uygun bir kadro yerine, mali ve özlük haklar bakımından daha alt düzeyde bulunan uzman kadrosuna atanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2024/1368

Karar No: 2025/706

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

... Büyükşehir Belediye Başkanlığı emrinde daire başkanı olarak görev yapan davacının, bu görevden alınarak uzman olarak atanmasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının işlem tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; daire başkanlığı kadrosunun üst düzey kadro olduğunun kabulüyle, üst düzey kamu yöneticilerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve politikalarını saptayan, bu plan ve politikalardaki hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen ya da bu kişilerin emir ve direktifleri yönünde uygulamayı yapan veya onlara yardımcı olan kişiler oldukları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda atama yapma ve görevden alma konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin bu tür kadrolar için daha geniş olduğunun kabulü, bu görevlerden başka görevlere atanmaya ilişkin işlemlerin kazanılmış hakları veya genel olarak hukuk güvenliği ilkesini ihlal eden bir yönü bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, daire başkanlığı görevini yürüten davacının, bu görevinden alınması ve davalı belediye bünyesinde uzman olarak atanmasına ilişkin tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davacının geçmiş hizmetlerinin değerlendirilmesinden, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak daire başkanlığına atandığı, daire başkanı olarak görev yaptığı süre zarfında göreviyle ilgili olarak hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma açılmadığı gibi, disiplin cezası da almadığı ve görevinde başarısız veya yetersiz olduğu yönünde nesnel ve hukuken kabul edilebilir bilgi ve belgenin dosyada bulunmadığının görüldüğü; davacının daire başkanlığı görevinden alınmasını gerektirecek somut bir tespitin davalı idarece sunulamaması karşısında, davacının daire başkanlığı görevinden alınarak, uzman olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun kabulüne, ... İdare Mahkemesinin kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline ve davacının bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaş ve özlük haklarının tazmini talebinin kabulü ile yoksun kaldığı maaş haklarının 16/12/2020 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 21/06/2023 tarih ve E:2023/2544, K:2023/3718 sayılı kararıyla;

Uyuşmazlık konusu olayda, idarenin sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi belge bulunmadığı, davacının ... Büyükşehir Belediye Başkanlığında daire başkanı olarak görev yapmış olduğu süre ve daha önce bulunduğu görevler dikkate alındığında; davalı idarece kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka aykırılık, davanın reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih, E:..., K:... sayılı kararının kaldırılarak, dava konusu işlemin iptali, davacının bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaş ve özlük haklarının tazmini talebinin kabulü ile yoksun kaldığı maaş haklarının 16/12/2020 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine ilişkin Bölge İdare Mahkemesince verilen kararda hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; istinaf başvurusunun kabulü ile İdare Mahkemesi kararının kaldırılarak, dava konusu işlemin iptali ile davacının bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaş ve özlük haklarının 16/12/2020 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından; üst düzey yönetici kadrolarına atama ve bu kadrolarda bulunanları görevden alma konusunda idarenin geniş bir takdir yetkisinin bulunduğu, dava konusu işlemde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'NUN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

... Büyükşehir Belediye Başkanlığında daire başkanı olarak görev yapan davacı, 18/02/1991 tarihinde ... Belediye Başkanlığında çalışmaya başlamış, 15/03/1995 tarihine kadar mühendis olarak çalıştıktan sonra... Müdürlüğüne atanmış, çeşitli birimlerde şube müdürü olarak görev yaptıktan sonra 22/06/2017 tarihinde genel sekreter yardımcısı olarak atanmış, 15/06/2020 tarihinde genel sekreter yardımcılığı görevinden alınarak daire başkanlığına atanmış ve 16/12/2020 tarihli dava konusu işlemle de daire başkanlığı görevinden alınarak uzman olarak atanmıştır.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinin 1. fıkrasında; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Davacının, davalı idare bünyesinde kadrolu statüde mühendis olarak göreve başladığı ve uzun yıllar bu görevde çalıştığı, çeşitli birimlerde şube müdürü olarak görev yaptıktan sonra genel sekreter yardımcısı olarak atandığı, 15/06/2020 tarihinde genel sekreter yardımcılığı görevinden alınarak daire başkanlığına atandığı ve 16/12/2020 tarihli dava konusu işlemle uzman olarak atandığı görülmektedir.

Bu durumda; üst düzey yönetici kadrosu olan daire başkanlığı kadroları için, atama yapma ve görevden alma konusunda idarelere daha geniş takdir yetkisi tanındığı ve idarenin sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi belge bulunmadığı değerlendirildiğinde, davacının Daire Başkanlığı görevinden alınması idarenin takdirinde olmakla birlikte; öğrenim durumu, geçmiş hizmetleri, göreve başladığı kök kadro unvanının mühendis kadrosu olması hususları dikkate alındığında uygun bir kadro yerine, mali ve özlük haklar bakımından daha alt düzeyde bulunan uzman kadrosuna atanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu itibarla, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının kaldırılarak, dava konusu işlemin iptali ile davacının bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının 16/12/2020 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolunda verilen... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin temyize konu ısrar kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı idarenin temyiz isteminin reddine;

2. İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulüne, kararın kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptali ile davacının bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının 16/12/2020 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA,

3. Bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 26/03/2025 tarihinde kesin olarak esasta ve gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.



GEREKÇEDE KARŞI OY

XX- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının, usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile kararın aynen onanması gerektiği oyuyla, karara gerekçe yönünden katılmıyoruz.



KARŞI OY

XX- ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının, Danıştay İkinci Dairesinin 21/06/2023 tarih ve E:2023/2544, K:2023/3718 sayılı kararında yer alan gerekçe doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.



