Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yangının kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 67 arazöz, 8 iş makinesi ve 351 personelle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

