Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 12:39, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 12:53
Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 67 arazöz, 8 iş makinesi ve 351 personelle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yangının kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.