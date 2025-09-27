Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

27 Eylül 2025 12:39
Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 67 arazöz, 8 iş makinesi ve 351 personelle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yangının kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

