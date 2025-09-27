Ekonomist Hakan Kara: Asgari Ücret Açlık Sınırının Yüzde 36 Altında Kalacak!
İktisatçı Hakan Kara'dan asgari ücret ile çalışanların maaşlarının iyiden iyiye eridiğini belirten açıklama geldi. Kara, yılsonu tahminine göre asgari ücretin açlık sınırının yüzde 36 altına düşeceğini belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 18:55, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 18:57
TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından asgari ücrete ilişkin paylaşımda bulundu. Asgari ücretin eridiğini belirten Kara, yıl sonunda açlık sınırının yüzde 36 altında olacağını öngördü.
Kara, ayrıca yıllara göre asgari ücret ile açlık sınırı karşılaştıran grafik paylaştı.