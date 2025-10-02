Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla haftanın 11'ine seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, kaleci Uğurcan Çakır da kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynayan isimlerin başında yer aldı. Devler Ligi'nde 2. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın 11'i belli oldu. Milli kaleci, performansıyla haftanın 11'ine seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:
"Uğurcan, Dumfries, Gatti, Dier, Nuno Mendes, Sabitzer, Odegaard, Hauge, Pepe, Hojlund, Mbappe"