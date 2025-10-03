Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkacak

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Haber Giriş : 03 Ekim 2025 07:55, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 07:48
Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkacak

63 yaşındaki gazeteci Fatih Altaylı'nın yargılaması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi'ndeki 2 No'lu duruşma salonunda yapılacak.

Altaylı, 20 Haziran'da YouTube kanalında yayımlanan Fatih Altaylı Yorumluyor programındaki sözleri nedeniyle aynı gün gözaltına alınmıştı.

Hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla en az 5 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Altaylı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit ya da hakaret içeren ifadeler kullandığı iddialarını reddediyor.

