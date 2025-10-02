Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!

Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan art arda uyarılar gelmeye devam ediyor.

Prof. Dr. Naci Görür'den Her an büyük bir deprem olabilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür de Marmara Bölgesi'nde meydana gelebilecek büyük depreme karşı uyarıda bulundu.

Naci Görür, "Marmara'da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF'ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul'u deprem hazırlayın" dedi.

Prof.Dr.Görür'ün konuya ilişkin X paylaşımı şöyle: