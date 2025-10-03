Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yurt içinde gözler enflasyon verilerinde
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 07:34, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 07:36
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında suç örgütü lideri olmaktan yargılanan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak ev hapsi cezasına çarptırılan Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada suç örgütüne ait, el konulan 16 şirkete 30.09.2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atanmasına karar verildiği açıklandı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'A SUÇLAMALAR NELER?

Aktaş'a, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltiliyor.

RÜŞVETLE İHALE İDDİASI

Aktaş, ilk ifadesinde suçlamaları reddetmiş, 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde verdiği ek ifadede ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 4 Haziran'da ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer halen cezaevinde bulunuyor. Soruşturmada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyordu.

Aktaş'ın şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirilmişti.

