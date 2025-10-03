Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında suç örgütü lideri olmaktan yargılanan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak ev hapsi cezasına çarptırılan Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada suç örgütüne ait, el konulan 16 şirkete 30.09.2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atanmasına karar verildiği açıklandı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'A SUÇLAMALAR NELER?

Aktaş'a, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltiliyor.

RÜŞVETLE İHALE İDDİASI

Aktaş, ilk ifadesinde suçlamaları reddetmiş, 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde verdiği ek ifadede ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 4 Haziran'da ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer halen cezaevinde bulunuyor. Soruşturmada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyordu.

Aktaş'ın şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirilmişti.