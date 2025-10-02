Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Ana sayfaHaberler Dünya

Küresel Sumud Filosu'ndaki 'Marinette' gemisi yola devam ediyor

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda, "Marinette" adlı gemi seyre devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 23:51, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 23:54
Küresel Sumud Filosu'ndaki 'Marinette' gemisi yola devam ediyor

Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlattı.

Gazze'ye 80 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz." dedi.

Dün geceden beri filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız." ifadesini kullandı.

"Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetti:

"Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden 'Son gemiyi bekliyoruz' şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum"

Filonun gemi takip sisteminde de "Marinette"nin, İsrail ordusu tarafından yasa dışı ele geçirilen gemilerin bulunduğu noktanın en arkasında yer aldığı görülüyor.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

