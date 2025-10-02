İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
Ekonomi

Dolar günü yükselişle kapattı

Güne yükselişle başlayan dolar, günü 41,60 TL'ye yükselerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 17:18, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 17:18

Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları41,583041,584041,607041,6080
Avro48,901048,902048,852048,8530
Sterlin56,217056,227055,984055,9940
İsviçre frangı52,216052,226052,251052,2610
ANKARA
ABD Doları41,553041,633041,577041,6570
Avro48,861048,941048,812048,8920
Sterlin56,157056,367055,924056,1340

