Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,5830 41,5840 41,6070 41,6080 Avro 48,9010 48,9020 48,8520 48,8530 Sterlin 56,2170 56,2270 55,9840 55,9940 İsviçre frangı 52,2160 52,2260 52,2510 52,2610 ANKARA ABD Doları 41,5530 41,6330 41,5770 41,6570 Avro 48,8610 48,9410 48,8120 48,8920 Sterlin 56,1570 56,3670 55,9240 56,1340