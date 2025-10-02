Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 41,60 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 17:18, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 17:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,5830
|41,5840
|41,6070
|41,6080
|Avro
|48,9010
|48,9020
|48,8520
|48,8530
|Sterlin
|56,2170
|56,2270
|55,9840
|55,9940
|İsviçre frangı
|52,2160
|52,2260
|52,2510
|52,2610
|ANKARA
|ABD Doları
|41,5530
|41,6330
|41,5770
|41,6570
|Avro
|48,8610
|48,9410
|48,8120
|48,8920
|Sterlin
|56,1570
|56,3670
|55,9240
|56,1340