İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Petrol fiyatları 4 ayın dibini gördü!

Petrol fiyatları düşüş serisini sürdürürken, bugünkü işlemlerde yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

Petrol fiyatları düşüş serisini 4. güne taşıdı. Brent petrolü, haziran başından bu yana en düşük seviyeyi görürken, piyasalardaki aşırı arz endişeleri fiyatları baskıladı.

Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 64,77 dolara, Batı Teksas petrolü ise yüzde 0,96'lık kayıpla 61,20 dolara geriledi. Her iki petrol tipi de yaklaşık dört ayın en düşük seviyelerinde.

Suudi Arabistan'ın pazar payını geri kazanma çabasıyla OPEC+, Kasım ayında petrol arzını günde 500.000 varil artırmayı kabul edebileceği söylentileri fiyatların gerilemesinde etkili.

Öte yandan, G7 ülkelerinin Rusya'ya yönelik petrol alımlarını artıranlara yaptırım uygulama kararı ve ABD'nin Ukrayna'ya, Rus enerji altyapısını hedeflemesi için istihbarat sağlayacağına dair haberler piyasalarda tedirginlik yarattı. UBS analisti Staunovo, "Rus petrolünün kesintiye uğrayabileceği endişesi var" ifadesini kullandı.

