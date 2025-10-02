Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında el konulan 16 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 22:18, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 22:23
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında suç örgütüne ait olduğu gerekçesiyle el konulan 16 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.