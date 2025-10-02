İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Rekabet Kurulu, 4 hazır beton üreticisine soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Siirt'te faaliyet gösteren hazır beton üreticileri ENSAR, UĞUR, TARLAK YAPI ve TEKYOL hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 19:00, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 19:00
Rekabet Kurulu, 4 hazır beton üreticisine soruşturma açtı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kurulca, hazır beton üreticileri Bilal Ensar İnşaat Mad. Enerji Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. (ENSAR), Maruf OYSAL-Uğur Beton (UĞUR), Tarlak Yapı İnş. Mad. San. AŞ (TARLAK) ve Tekyol Beton San Tic. Ltd. Şti.'ye (TEKYOL) ilişkin ön araştırma sonucunda, söz konusu şirketlerin aralarında anlaşarak hazır beton satış fiyatını tespit etmek ve arz miktarını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma karara bağlandı.

Buna göre, Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, ENSAR, TARLAK, TEKYOL ve UĞUR'un hazır beton satış fiyatını tespit ve hazır beton arzını kontrol etmek ve personel maaşlarının belirlenmesi ve çalışan ayartmama şeklinde vuku bulan uygulamalarıyla ilgili kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan ENSAR, TEKYOL ve UĞUR'un agrega satış fiyatını tespit ve arzını kontrol edip etmediğinin tespiti amacıyla söz konusu teşebbüslere soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

