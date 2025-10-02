İstanbul Valiliğinden Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, "Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir. Saat 16.40 itibariyle İstanbul'da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku, 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112'ye ihbarda bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.