Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Polisin açtığı kursuna katılan gençler astsubaylığı kazandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ÇOGEP kapsamında başlatılan fitness kursuna katılan gençlerden bazıları, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun fiziki yeterlilik sınavını kazanarak hayallerine kavuştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 21:20, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 21:53
Polisin açtığı kursuna katılan gençler astsubaylığı kazandı

Adana'da polis tarafından başlatılan fitness kursuna katılan gençlerden bazıları astsubaylığı kazanarak hedeflerine ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Asayiş Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yeni bir projeye imza atıldı. "Sizinle Güvenli Yarınlara" adlı proje çerçevesinde, İmamoğlu ilçesinde gençlere yönelik fitness ve vücut geliştirme kursu başlatıldı. Dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik hazırlanan kursla, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, sosyalleşmeleri ve kalıcı bir uğraş edinmelerine katkı sunmayı hedeflediği belirtildi. Programa 14-24 yaş aralığındaki 12 genç katıldı. Haftada 5 gün, günde 2 saat yapılan eğitimler toplamda 85 gün ve 170 saatlik bir süreçle tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 'de destek verdiği kurs sayesinde gençler, hem bedensel gelişim kazandı hem de polislik, askerlik ve beden eğitimi öğretmenliği gibi spor sınavıyla girilen mesleklere hazırlık yaptı. Kursa katılanlardan Feyzullah Denen ile Ahmet Faruk Çoban'ın Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun fiziki yeterlilik sınavını geçerek okula yerleşme hakkı kazandı. 2 kursiyerin daha Deniz Astsubay ile Hava Astsubay MYO'nun spor kısmını aldığı eğitimle geçtiği ancak sağlık kurulu raporuyla elendi öğrenildi.

"Astsubaylığı kazandılar"

Eğitimlere katılanlardan Feyzullah Denen, "Sizinle Güvenli Yarınlara Projesi kapsamında düzenlenen kursa katılıp, burada sıkı bir şekilde çalışarak, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu kazandım. Çok mutluyum. Bize bu imkanı sağlayan emniyetimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlerden Ahmet Faruk Çoban ise, "Kursa katılarak hem kendimi geliştirme, hem de sınavlara en iyi şekilde hazırlanma fırsatı buldum. Fiziki yeterlilik sınavında da başarılı olup, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu kazandığım için de çok mutluyum" ifadesini kullandı.

