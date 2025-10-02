Polisin açtığı kursuna katılan gençler astsubaylığı kazandı

Adana'da polis tarafından başlatılan fitness kursuna katılan gençlerden bazıları astsubaylığı kazanarak hedeflerine ulaştı.



İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Asayiş Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yeni bir projeye imza atıldı. "Sizinle Güvenli Yarınlara" adlı proje çerçevesinde, İmamoğlu ilçesinde gençlere yönelik fitness ve vücut geliştirme kursu başlatıldı. Dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik hazırlanan kursla, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, sosyalleşmeleri ve kalıcı bir uğraş edinmelerine katkı sunmayı hedeflediği belirtildi. Programa 14-24 yaş aralığındaki 12 genç katıldı. Haftada 5 gün, günde 2 saat yapılan eğitimler toplamda 85 gün ve 170 saatlik bir süreçle tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 'de destek verdiği kurs sayesinde gençler, hem bedensel gelişim kazandı hem de polislik, askerlik ve beden eğitimi öğretmenliği gibi spor sınavıyla girilen mesleklere hazırlık yaptı. Kursa katılanlardan Feyzullah Denen ile Ahmet Faruk Çoban'ın Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun fiziki yeterlilik sınavını geçerek okula yerleşme hakkı kazandı. 2 kursiyerin daha Deniz Astsubay ile Hava Astsubay MYO'nun spor kısmını aldığı eğitimle geçtiği ancak sağlık kurulu raporuyla elendi öğrenildi.

"Astsubaylığı kazandılar"



Eğitimlere katılanlardan Feyzullah Denen, "Sizinle Güvenli Yarınlara Projesi kapsamında düzenlenen kursa katılıp, burada sıkı bir şekilde çalışarak, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu kazandım. Çok mutluyum. Bize bu imkanı sağlayan emniyetimize çok teşekkür ediyorum" dedi.



Gençlerden Ahmet Faruk Çoban ise, "Kursa katılarak hem kendimi geliştirme, hem de sınavlara en iyi şekilde hazırlanma fırsatı buldum. Fiziki yeterlilik sınavında da başarılı olup, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu kazandığım için de çok mutluyum" ifadesini kullandı.