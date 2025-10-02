Önce kurşun yağdırdı sonra mesaj attı

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler tabancalarla kuyumcuya ateş açtıktan sonra kaçtı. Ardından kuyumcuya yabancı numaralardan mesaj gönderen saldırganlar, "Benzer hadiselerin yaşanmaması için 100 bin dolar ödemenizi temenni ediyoruz. Ödeme sonrası diğer meslektaşlarınız gibi can ve mal güvenliğiniz koruma altına alınacaktır" ifadeleriyle tehditte bulundu.

'100 BİN DOLAR İSTEDİ'

Olay sonrası açıklama yapan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, son aylarda özellikle Kuruçeşme bölgesinde kuyumculara yönelik benzer saldırıların yaşandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Gece veya sabaha karşı iş yerlerine motosiklet veya bisikletli kişilerce ateş açıldığı görülmektedir. Ayrıca esnafımızdan birine yabancı uyruklu numaradan gönderilen tehdit mesajında 100 bin dolar istenmiştir. Bu tür tehdit ve şantaj girişimleri, esnafımız üzerinde ciddi güvenlik kaygısı ve psikolojik baskı yaratmaktadır. Odamız, olayların ilk anından itibaren emniyet birimleriyle koordineli çalışmaktadır."

Polis ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.