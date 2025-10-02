HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı

Arslan, Hizmet-İş Malatya Şube Başkanlığı'nın 9. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, geçen yıl gerçekleştirilen asgari ücret tespit toplantısında, Türk-İş'in mevzuat değişmediği sürece Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağını ilan ettiğini anımsattı.

Kendilerinin de bu mevzuat değişmeden çağrılsalar dahi komisyona katılmayacağını dile getiren Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Arslan, şöyle konuştu:

"2025 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanırken işçi kesimi yer almayacak. Peki ne olacak, sadece işverenlerle hükümetimiz asgari ücreti belirleyecek. Hükümetin bu işin içine girmesi, işverenlerle oturup bir uzlaşma içerisinde asgari ücretin belirlenmesi bu ülkenin işçilerine karşı büyük bir haksızlıktır. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza buradan çağrı yapıyoruz. Özellikle ekonomi konularında liderlik yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a buradan çağrı yapıyoruz. Lütfen geciktirmeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçilerin de temsilcilerinin olacağı bir düzenlemeyi gerçekleştirmiş olalım."

- İsrail'in Gazze'deki soykırımı

Mahmut Arslan, uzun yıllardır abluka altında kalan Gazze'ye karşı uluslararası toplumun sessiz ve sorumsuz davranması sonucu katliamlar ve soykırımın bütün dünyanın gözü önünde siyonist katiller tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bütün platformlarda bu soykırımı, saldırganlığı, işgali, fütursuzca ve ahlaksızca yapılan bombalamaları protesto ettiğini ve bunlara itirazda bulunduğunu, Birleşmiş Milletler kürsüsünden en yüksek sesle, en yüksek perdeden bu soykırımı anlattığını ancak bu katillerin ne yazık ki durdurulamadığını ifade eden Arslan, Gazze'nin insanoğlunun büyük bir ayıbı olduğunu dile getirdi.

Bu konuda büyük bir sorumlulukları olduğunu vurgulayan Arslan, "Üzerimizde orada katledilen veya açlıktan ölen Yasir'in, evladına sahip çıkmak için şehit edilen Gazzeli hanımefendilerin, yaşlıların, hastaların vebali var. Asla bu sorumluluktan sıyrılamayız. Ne yapacağız, diyemeyiz. Yapacak çok şeyimiz var. Hükümetimiz başta olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bütün insanlık aleminden, bütün uluslararası topluluklardan ve liderlerden daha fazlasını bekliyoruz. Çünkü Gazze'de sadece Gazzeliler ölmüyor, insanlık ölüyor. İnsanlığı öldürenlere karşı en azından bir şeyler söylemek, susmaktan daha evladır." dedi.

- "Sumud Filosu'ndaki bütün aktivistlere selam olsun"

Bütün uluslararası kuruluşların, 200'e yakın devletin başaramadığını Sumud Filosu'nun başardığını kaydeden Arslan, "Sumud Filosu, bu sabaha karşı Gazze sınırlarına girerek büyük bir başarı hikayesine imza attı. Buradan Sumud Filosu'ndaki bütün aktivistlere selam olsun." diye konuştu.

HAK-İŞ olarak Gazze'de ve Batı Şeria'da ciddi yatırımlar ve çalışmalar yaptıklarını belirten Aslan, "Okullar açtık, Gazze'de açtığımız okullar ne yazık ki katillerin bombalarının hedefi oldu. Rehabilitasyon merkezlerimiz ne yazık ki şu anda eğitim vermek yerine Gazzeli kardeşlerimizin sığınağı oldu. Dolayısıyla hem oralarda yatırımlar yapmak hem oradaki kardeşlerimize elimizi uzatmak için aşevlerinden tutun hastanelerin ilaçlarına kadar yeni pek çok gıda paketlerine kadar o ülkeye uzanmaya çalıştık ama yetmiyor daha fazlasına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.