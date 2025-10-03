ABD Başkanı Trump, Hamas'a 2 gün süre verdi

Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD Başkanı Trump, Hamas'a 2 gün süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, açıkladığı Gazze planının iyi bir plan olduğunu savunarak, "anlaşmaya varması" için Hamas'a 6 Ekim Pazartesi günü TSİ 01.00'e kadar süre verdiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 18:38, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 19:43
Yazdır
ABD Başkanı Trump, Hamas'a 2 gün süre verdi

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes planının Hamas tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'de ateşkes planının bölge ülkeleri tarafından da kabul gördüğünü ve "bölgeye barış getirecek iyi bir plan olduğunu" savunan Trump, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 01.00'e kadar (ABD doğu saatiyle pazar günü 18.00'e) anlaşmayı kabul etmesi için Hamas'a süre verdiğini belirtti.

Anlaşmanın sağlanması durumunda şiddetin sona ereceğini kaydeden Trump, "Bu, herkes için harika bir anlaşma. Eğer son şans olan bu anlaşma yapılmazsa Hamas için daha önce görülmemiş şekilde kıyamet kopacak." ifadelerini kullandı.

Anlaşma sağlanması halinde kalan Hamas savaşçılarına dokunulmayacağını belirten Trump, bunun Hamas için "son şans" olduğunu bildirdi.

Trump, bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin daha güvenli bölgelerine gitmesini istediğini ve tüm esirlerin hemen serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber