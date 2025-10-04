4 Ekim 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
4 Ekim 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

4 Ekim 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

04 Ekim 2025 00:10
4 Ekim 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Diyanet işleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu üyeliklerine; 22/6/1965 tarihli ve 63 3 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Aday Tespit Kurulunca seçilenler arasından belirlenen ve ekli (I) sayılı listede adları ve görevleri belirtilen altı kişi atanmış ve aynı listede adları ve görevleri belirtilen altı kişi ile ekli (II) sayılı listede adları ve görevleri belirtilen ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri arasından belirlenen dört kişi görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince Uzm. Dr. Eda YİĞİT atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Ahmet ERDAŞ atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri Ali ONAY, Fatih DEMİRHAN ve İbrahim AYYILDIZ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Vergi Başmüfettişliklerine atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan;

- Aliağa Bölge Liman Başkanlığına Günhur ŞANLI,

- Antalya Bölge Liman Başkanlığına Mustafa ERGÜVEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 Ekim 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

