Bakan Yerlikaya 'Son 21 gün' diyerek uyardı!

Bakan Yerlikaya, ekim ayı içinde yalnızca 43 bin 251 vatandaşın belgesini yenilediğini, halen yaklaşık 2 milyon kişinin eski tip ehliyet kullandığını açıkladı. 31 Ekim'den sonra eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

Son 21 gün! süre uzatılmayacak

Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi. Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli "harç değerli kağıt" ve "hizmet bedelinden" YARARLANAMAYACAKTIR.

Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.