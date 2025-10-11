Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
ABD'de mühimmat tesisindeki patlama: 18 kişi kayıp

ABD'nin Tennessee eyaletinde askeri mühimmat üreten bir tesiste meydana gelen patlamada 18 kişinin kayıp olduğu duyuruldu.

ABD'de mühimmat tesisindeki patlama: 18 kişi kayıp

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Bucksnort kasabasında, askeri mühimmat üreten bir tesiste patlama meydana geldi. Patlama sonucu 18 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Humphreys County Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Meydana gelen patlamadan etkilenen ailelere ve sevdiklerine destek olmaya odaklanıyoruz. 18 kişiden hala haber alınamamıştır. Başlangıçta olay yerinde olduğu düşünülen bir kişi, evinde bulunmuştur. Müfettişler tesiste tam olarak kimlerin bulunduğunu teyit etmeye çalışıyor. Kurtarma ve soruşturma çalışmaları hafta sonu boyunca devam edecek" denildi.

