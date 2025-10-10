Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ekim ayı boyunca sürecek kampanya kapsamında söz konusu meslek grubu çalışanları, belirli modellerde geçerli yüzde 2 indirimden faydalanabilecek.

Kampanya, sadece Tucson 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT ve Tucson 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 modellerinde geçerli olacak. Her kullanıcı sadece 1 araç için bu fırsattan yararlanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulu ve özel okullarda aktif görev yapan öğretmenlerle üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyenler de kampanyadan faydalanabilecek. Başvuru sırasında kurum kimliği ve kurumdan alınmış resmi yazının sunulması yeterli olacak.

Doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, eczacılar ve veterinerler gibi aktif sağlık çalışanları da kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru için kurum kimlik kartıyla birlikte resmi görev yazısı veya özel muayenehanesi olanlar için vergi levhası talep edilecek.

Avukat, hakim, savcı, hukuk müşaviri, hukuk fakültesi öğretim üyesi gibi hukuk çalışanları ise adalet bakanlığına bağlı şekilde aktif çalıştığını ibraz ettiğinde kampanyadan faydalanabilecek.

Özel müşteri desteğine ek olarak i10, i20 ve Bayon gibi yerli modeller de ise nakit indirim avantajı bulunuyor. Bu kampanyadan tüm kullanıcılar yararlanabiliyor.