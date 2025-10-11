Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Kripto Para Dün Gece Çöktü: Yüzde 90 Düşüş!

Bitcoin ve Ethereum'da sert değer kaybı yaşandı, altcoin piyasasında panik havası hakim. Düşüşün nedeni Trump'ın Çin'e koyduğu yeni gümrük vergileri olarak gösteriliyor.

Kripto Para Dün Gece Çöktü: Yüzde 90 Düşüş!

Kripto para piyasaları dün adeta tarihi bir çöküş yaşadı. Özellikle altcoinlerde değer kayıpları yüzde 90'a kadar ulaşırken, lider kripto para birimi Bitcoin 101 bin dolar, Ethereum ise 3.400 dolar seviyesine kadar geriledi. Ani düşüş, yatırımcılarda büyük paniğe yol açtı.

Çöküşün nedeni Trump'ın vergi kararı

Analistler, bu sert düşüşün arkasında ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yeni gümrük vergilerinin bulunduğunu belirtiyor. Kararın ardından küresel piyasalarda risk iştahı azaldı ve kripto varlıklarda büyük bir satış dalgası başladı.

Kripto Parada Kısmi toparlanma sinyali

Gece saatlerinde dip seviyeleri gören kripto paralar sabah itibarıyla sınırlı bir toparlanma gösterdi. Bitcoin 112 bin dolar, Ethereum ise 3.800 dolar seviyelerine çıktı. Ancak uzmanlar, volatilitenin süreceğini ve piyasaların henüz istikrara kavuşmadığını vurguluyor.

Altcoin yatırımcısı büyük darbe aldı

En sert kayıplar altcoinlerde yaşandı. Birçok altcoinin değeri saatler içinde yüzde 70 ila 90 arasında geriledi. Bu durum özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar için ciddi likidasyonlara neden oldu.

