O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir

Kütahya Valisi Musa Işın, sahte altın üretimine kesinlikle izin verilmeyeceğini, imitasyon takı üretiminde "demo" veya "imitasyon" ibaresinin bulunmasının zorunlu olacağını vurguladı.

Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Eğce, emniyet yetkilileri ve basın mensupları katıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Vali Musa Işın, sahte ve imitasyon altın üretimiyle dolandırıcılık faaliyetlerine karşı alınacak önlemleri kamuoyuyla paylaştı. Vali Işın, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından daha önce hazırlanan rapor doğrultusunda konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Emniyetimiz bu konuda bir rapor hazırlamıştı. Bu rapor doğrultusunda henüz konu çok fazla yaygınlaşmadan önüne geçmeyi planladık. Son zamanlarda gerek dijital ortamda gerekse farklı yöntemlerle dolandırıcılık olayları ülke genelinde ciddi boyutlara ulaştı. İlimizde de dolandırıcılık, diğer suçlardan çok daha fazla. Özellikle sahte altın vakalarının artış eğilimi göstermesi üzerine hem kuyumcularımızın hem de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için böyle bir karar aldık" dedi.

Vali Işın, sahte altın üretimine kesinlikle izin verilmeyeceğini, ancak imitasyon takı üretiminde "demo" veya "imitasyon" ibaresinin bulunmasının zorunlu olacağını vurguladı.

"Kimse mağdur olmasını istemiyoruz"

Işın, "İnsanlar bilerek imitasyon almak istiyorlarsa elbette tercihleri olabilir. Ancak altınmış gibi satılması vatandaşlarımızı zarara uğratır ve haksız kazanca yol açar. Biz kimsenin emeğinin karşılığını kaybetmesini istemiyoruz. Herkes alnının teriyle, helal kazançla kazansın istiyoruz" dedi.

Vali Musa Işın, uygulamanın Kütahya'dan başlayarak ülke genelinde örnek bir model haline gelmesini temenni ederek, "Bu karar hem kuyumcularımızı hem de vatandaşlarımızı korumayı amaçlıyor. İnanıyorum ki Kütahya'da başlattığımız bu uygulama Türkiye genelinde de karşılık bulacak" diye konuştu.

Kütahya'da böyle bir kararın alınmasının önemine dikkat çeken Kütahya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Eğce, bu kararın Türkiye'de bir ilk olduğunu dile getirdi. Alınan kararda imatasyon satışının tamamen yasaklandığı algısının oluşmaması gerekitğini aktaran Eğce, "Burada satış yapılacak ürünün özellikle ziynet grubunda üzerinde demo ya da sahtedir ibaresinin bulunması gerekiyor. Ürünleri alan insanlar da bilerek alsınlar" dedi.

Konuşmaların ardından, sahte altınla mücadele sürecinde gösterdikleri başarı ve gayretlerinden dolayı, Vali Musa Işın tarafından Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve Asayim Şube Müdürü Başkomiser Sabri Karakoç'a Başarı Belgesi takdim etti.

