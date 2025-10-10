Marmaris SYDV müdürü dahil 3 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen vakıf müdürü E.K.Ç'nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 21:07, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 21:09
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet" suçlarından Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü E.K.Ç, A.K. ve S.G.M'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.