Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, son dönemde artan kısa süreli konut kiralamalarına (Airbnb benzeri) yönelik yeni kurallar getirdi. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle devre mülkler de bu kapsam içine alındı. Artık kiralama yapacak mülk sahipleri izin belgesi almak zorunda. Belgesi olan konutlar, iki yılda bir kademeli denetime tabi tutulacak. Evrak ve fiziki eksiklikleri gidermeyenlere, her aşamada 100 bin lira idari para cezası uygulanacak; eksikliklerin süresinde tamamlanmaması halinde ise izin belgesi iptal edilecek.

Haber Giriş : 11 Ekim 2025 07:30, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 07:38
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, son dönemde popülerliği hızla artan konutların turizm amaçlı kısa süreli kiralanmasına yönelik yeni kurallar getirdi. Yapılan yönetmelik değişikliği ile turizm amaçlı kiralama yapan mülk sahipleri ve aracı platformlar için yeni izin ve denetim mekanizmaları uygulanacak.

DEVRE MÜLKLERİ DE KAPSIYOR

Buna göre izin belgesi, sadece konutun gerekli asgari nitelikleri sağladığını ve turizm amaçlı kiralamaya izin verildiğini gösteren bir belge niteliği taşıyacak. Belge, binadaki sadece izin verilen bağımsız bölümü kapsayacak. Ayrıca konutla ilgili olarak düzenlenen izin belgesi, konutun asli fonksiyonunu değiştirmeyecek. Bir konut izin belgesi asla dahi tapu sicilinde konut niteliğini korumaya devam edecek. Yine izin belgesi imar planı yapımına veya değişikliğine dayanak teşkil etmeyecek ve sahibine bu konuda herhangi bir hak sağlamayacak.

Yeni düzenleme ile devre mülkler de turizm amaçlı kiralanan konutlar kapsamına alındı. Turizm amaçlı kiralanan konutlarda geçerli olan bütün kurallar devre mülkler için de uygulanacak. Konutlarda bulundurulması zorunlu bilgilendirme listesinde de önemli bir değişikliğe gidildi. Konutlarda aranacak kriterlerde, konutta varsa kiraya veren, site veya apartman yönetimi tarafından belirlenen kurallar ile binadan çıkış yollarını gösteren bilgilendirme kartının da bulundurulması mecburi hale getirildi.

KADEMELİ DENETİM

Yönetmeliğe göre izin belgesi olan konutlara kademeli denetim uygulanacak. Bu çerçevede, izin belgeli konutlar, belge düzenlendikten sonra en az iki yılda bir denetlenecek ve bu aşamada ilk olarak belgelerin kontrolleri yapılacak. Evrak eksikliğinin tespiti halinde belge sahibine 30 gün süre tanınacak, eksikliklerin giderilmemesi halinde ise 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Evrakların uygun olması durumunda ise ikinci aşama olarak konutlarda fiziki denetim gerçekleştirilecek. Fiziki olarak tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için 15 gün süre verilecek. Bunun giderilmemesine karşın 100 bin lira ceza uygulanarak, eksikleri gidermek için ikinci defa 15 gün süre tanınacak. Bu sürede de gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda izin belgesi iptal edilecek.

ESMA ALTIN

