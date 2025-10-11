Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
TÜİK ve TCMB verileri, konut piyasasında maliyet artışları ile satış fiyatları arasındaki makasın açıldığını gösterdi. İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 22,82 artarken, konut fiyatlarının nominal yükselişi yüzde 31,42'de kaldı. Enflasyondan arındırıldığında Konut Fiyat Endeksi'nin (KFE) reel olarak gerilemesi ise 19 aya çıktı. Sektör temsilcileri, kredi erişim zorluğunun etkisiyle konutun artık yatırımcısına reel getiri sağlayamadığını belirtirken, büyükşehirler arasında yıllık bazda yüzde 41,12 artışla Ankara zirvede yer aldı.

Haber Giriş : 11 Ekim 2025 07:57
Son bir yıla ilişkin rakamlar, maliyet artışının konuttaki fiyat artışının altında kaldığını gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri; inşaat maliyetleriyle konut fiyatları arasındaki makasın açıldığını ortaya koydu. Maliyet artışına rağmen fiyatlardaki nominal yükselişin, enflasyon karşısında eriyerek reel düşüşe dönüşmesi de dikkat çekiyor. Yüksek enflasyon nedeniyle fiyatlardaki reel gerileme 19 aya çıktı.

MALZEME VE İŞÇİLİK ARTIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre; inşaat maliyetleri ağustosta yıllık yüzde 22,82 artarken, Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları aynı dönemde yüzde 31,42 yükseldi. İnşaat maliyet endeksi ağustosta ise aylık yüzde 1,05 arttı. Malzeme fiyatları yıllık yüzde 19,17, işçilik giderleri yüzde 30,16 yükseldi. Bina inşaatı maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,15, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,53 yükseldi. Konut fiyatlarının nominal artışı 3 ayın en yüksek oranı olmasına rağmen, enflasyondan arındırıldığında Konut Fiyat Endeksi (KFE) reel olarak yüzde 1,2 geriledi.

EN BÜYÜK FİYAT YÜKSELİŞİ ANKARA'DA

Büyükşehirlerdeki artış oranları da dikkat çekti. İstanbul'da yıllık yüzde 30,2, Ankara'da yüzde 41,12, İzmir'de yüzde 31,86 oranında fiyat yükselişi görüldü. 2025 yılı Ağustos ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,0, 2,8 ve 2,5 oranlarında arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ağustosta aylık yüzde 0,72, yıllık yüzde 23,75 arttı. Malzeme endeksi aylık yüzde 0,84, işçilik endeksi yüzde 0,48 yükselirken, yıllık bazda malzeme yüzde 19,94, işçilik yüzde 32,37 arttı. Genel tabloya bakıldığında; konut piyasasında fiyatlar alım gücüyle ölçüldüğünde değer kaybı derinleşiyor.

Reel getiri negatife döndü

Maliyet artışına rağmen konutun artık yatırımcısına reel getiri sağlayamadığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, maliyetlerin artmasına karşın satışların durağanlaştığını, konut kredilerine erişimin zorlaşmasının da fiyat artışlarını sınırladığına vurgu yapıyor.

MEHMET ALİ PARTO

