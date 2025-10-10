63 yaşında yeniden üniversite öğrencisi

Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
Ana sayfaHaberler Eğitim

63 yaşında yeniden üniversite öğrencisi

Antalya'da emekli edebiyat öğretmeni İsmet Güler (63), bir zamanlar üniversite tercihi yapan kardeşini yönlendirdiği iletişim fakültesini kazandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 21:33, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 22:06
Yazdır
63 yaşında yeniden üniversite öğrencisi

İlk ve orta öğrenimini Antalya'da tamamlayan İsmet Güler, 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl başlayan edebiyat öğretmenliği 5,5 yıl boyunda Samsun'da devam etti. 1990 yılında Antalya'ya dönen Güler, 2020 yılına kadar sürdürdüğü meslek hayatını emekli olarak noktaladı. İsmet Güler, "Meslek hayatımda çok şanslıydım. Antalya Tiyatro Şenliği, şiir dinletileri, gazeteler, dergiler, bilgi yarışmaları, münazaralar, futbol turnuvaları. 35 yıl boyunca çok renkli bir öğretmenlik yaptım" dedi.

'ONA KÖTÜLÜK MÜ ETTİM DEDİM; BEN DE DENEDİM'

Emeklilik sonrası 2022'de üniversite sınavına girip, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazanan Güler, ikinci üniversiteye başlamasındaki önemli etkenlerinden birinin kardeşi olduğunu anlattı. Güler, "Kardeşim Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Onun üniversite tercihlerini zamanında ben yapmıştım. Zaman zaman sıkıntılar yaşayınca 'Acaba ona kötülük mü ettim' diye düşündüm. Bu da beni iletişim alanına yönlendiren etkenlerden biri oldu. Bir de ben denemek istedim" dedi.

'İÇİMDE KALAN HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİM'

Geçmişten gelen hayalini gerçekleştirmek için ikinci üniversiteyi okumaya karar verdiğini anlatan Güler, "Gençliğimde spor spikeri olmayı çok istemiştim. O dönem radyo yaygındı, hatta sesli antrenmanlar yapardım. Ama şartlardan dolayı öğretmenliği tercih ettim. İçimde kalan bu hevesi emeklilikten sonra hayata geçirmek istedim" diye konuştu.

'GENÇLERLE BERABER OLMAK OLAĞANÜSTÜ BİR KEYİF'

İkinci üniversite deneyimini anlatan Güler, yaşı dolayısıyla yaşadığı avantajları ve dezavantajları aktardı. Güler, "Gençlerle bir arada olmak olağanüstü bir keyif. Onlarla ders çalışmak, sohbet etmek, aynı sıraları paylaşmak beni daha zinde hissettiriyor. Bilgisayar tabanlı derslerde zorlanıyorum ama öğrencilerden destek alıyorum. En çok da gençlerle iletişim halinde olmak bana enerji veriyor" dedi.

'BANA HOCA DA DİYORLAR, AĞABEY DE'

Öğrencilerin kendisine bazen 'hocam' bazen 'ağabey' dediğini anlatan Güler, bu durumdan hoşnut olduğunu belirtti. Güler, "Öğretmenlik ve öğrencilik çok farklı pozisyonlar ama ikisini de yaşadım. Derslerde hocalar bizden fikir istediğinde katkı sunuyorum ama çoğunlukla gençlerin söz almasını tercih ediyorum" dedi.

'YENİ ANILAR BİRİKTİRMEK İÇİN BURADAYIM'

Emekli olmasına rağmen boş durmak istemediğini söyleyen Güler, ikinci üniversitedeki hedefinin yeni şeyler öğrenmek olduğunu belirtti. Güler, "Hayatım boyunca aktif bir insan oldum. Şimdi yeni şeyler öğrenmek, hayatıma yeni bir sayfa açmak, yeni anılar biriktirmek istiyorum. Gençlere de tavsiyem bu; yaşı kaç olursa olsun insan hayatın içinde kalmalı, pozitif olmalı ve her şeyden bir ders çıkarmalı" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber