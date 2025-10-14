İBB Başkan Vekili Aslan hakkında iddianame: 3 yıla kadar hapis talebi
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, Çağlayan Adliyesi'nde görevli güvenlik amirine karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 16:03, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 16:21
- İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, Çağlayan Adliyesi'nde görevli güvenlik amirine karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.