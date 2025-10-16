MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Ters yöne girip zincirleme kazaya yol açtı, 'vurmasaydınız' dedi

Konya'da 70 yaşındaki sürücü aracıyla ters yönde girdiği çevre yolunda zincirleme kazaya neden oldu. Kazaya yol açan yaşlı adamın, "Ben ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor niye vuruyorsun?" şeklindeki savunması pes dedirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 18:56, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 18:57
Ters yöne girip zincirleme kazaya yol açtı, 'vurmasaydınız' dedi

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki sürücü A.Ö., 42 SM 497 plakalı otomobili ile Adana Çevre Yolu Caddesinden Adliye yönüne ters yolda refüjün yanındaki şeritten ilerlemeye çalıştı. Ters yolda ilerleyen otomobili fark eden bazı sürücüler manevra yaparak kaçarken, 2'si otomobil 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Sürücü A.Ö. ise kaza sonrası otomobili ile kaçmaya çalıştı. Diğer araç sürücülerinin tepkisi üzerine A.Ö. aracı durdurarak beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"Gözün görüyor niye vuruyorsun?"

Ters istikametten seyreden A.Ö.'nün, "Sol şeritte duracaktım. Ben vurmadım, kendin vuruyorsun sonra suçlu ben oluyorum. Neden vuruyorsun, vurmasaydın. Ben ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor niye vuruyorsun? Vurmak mı lazım vurmayacaktınız" savunması pes dedirtti.

Ters yoldan ilerleyen A.Ö.'nün sebep olduğu kazaya karışan bir sürücü ise, "Ters yoldan geliyor vurduk ama amca da kendisini vurmasaydınız diye savunuyor" dedi.

Polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Ters yoldan ilerleyen A.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

