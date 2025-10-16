MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile dijital tasarım alanında dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Canva arasında 24 Ocak 2025 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, eğitim camiasının dijital dönüşümünü destekleyecek önemli adımlar atılıyor.

Protokol ile öğretmenlerin mesleki gelişimini güçlendirmek, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmek ve eğitim süreçlerinde yenilikçi dijital içerik üretimini teşvik etmek amacıyla Canva platformu; Bakanlık personeli, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Canva platformu, Eğitim Bilişim Ağı "EBA" üzerinden erişilebilir hale getirilerek tüm öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin kullanımına açıldı. Bu sayede dijital tasarım araçlarının eğitim süreçlerine entegrasyonu kolaylaşarak, öğretmen ve öğrencilerin aynı ortamda güvenli biçimde çalışabilmesi sağlandı.

İş birliği kapsamında ilk etapta Adana, Batman, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Konya, Samsun ve Yozgat illerinde "tasarım laboratuvarları" kurulacak; ayrıca öğretmenlere yönelik canlı çevrim içi eğitim oturumları, Bakanlık personeline yönelik kurumsal eğitimler ve Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) çevrim içi kurslar düzenlenecek.

Tüm dünyada eğitimde bir dijital dönüşüm var

İş birliği protokolünün tanıtımı için Ankara'da bir otelde toplantı düzenlendi. Burada konuşan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı, fikirlerin sadece konuşarak yazıyla aktarılmasının artık yetersiz olduğu, tüm dünyanın görsel iletişim araçlarına yöneldiği ve her şeyin artık görselleştirilmeden aktarılmadığı bir devre gelindiği için dijital içeriğin önemli olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak uzun zamandır yapılan altyapı yatırımlarına öğretmen eğitimleri ve dijital içerik üretimi ve platformların modernizasyonuyla devam ettiklerini belirten Canlı, "Şu anda sahada ve tüm dünyada eğitimde bir dijital dönüşüm var. Bunu, bakanlıklar ve kamu yeterince hızlı bir şekilde adapte edemezse buradaki rüzgarın gerisinde kalacak. Bizim amacımız bu rüzgarı yakalamak, önüne geçmemiz mümkün olmasa da buna ayak uydurabilmek." dedi.

Canlı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatı doğrultusunda sahadaki öğretmenlerin hem maarif modeli müfredat okuryazarlığını hem de eldeki içerik havuzunu ve kalitesini geliştirecek çalışmayı öğretmenlere duyurmak için YEĞİTEK olarak içerik geliştirme yönetim sistemi altyapısını kurduklarını dile getirdi.

Canva ile yapılan iş birliğinin amacının sadece EBA üzerinden Canva'ya giriş olmadığını belirten Canlı, belirlenmiş başlıklar ve müfredata uyumlu hazırlanmış yüzlerce içeriğin hazır olarak öğretmenlerin karşısına çıkacağını aktardı.

Bir diğer entegrasyon amacının da ana eğitim bilişim ağı olan EBA'ya tam entegrasyon sağlamak olduğunu ifade eden Canlı, "Bir öğretmenimiz orada bir etkinlik tasarımı yaptığında bunu EBA'ya gönderebilsin, EBA'da öğrencilerine ödev olarak verebilsin. Bu iki yönlü entegrasyonu Canva ile beraber gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Sahadan güzel geri dönüşler geliyor"

e-posta adresi olmayan öğrencilerin de EBA girişini kullanarak Canva sistemine erişme imkanı bulacağını aktaran Canlı, şunları kaydetti:

"Şu andaki Canva ile iş birliği protokolü kapsamında 10 ilimizde Canva tasarım laboratuvarı kurulmasına karar verdik. Bunlardan 5'i bu sene kuruluyor ve şu anda bu 5 ilimizde Canva laboratuvarının kablolama çalışmaları bitti. Sene bitmeden de bu 5 laboratuvarı kurup, gelecek sene diğer 5 laboratuvarda ekleyip sahada dijital içerik üretecek, bununla ilgili eğitim ve mesleki gelişim faaliyeti yapacak öğretmenlerimizin de hizmetine bu laboratuvarları sunmayı hedefliyoruz."

Canlı, bugüne kadar entegrasyonu 90 binden fazla öğretmen ve öğrencinin kullanmaya başladığını, sahadan memnuniyetle ilgili güzel geri dönüşler geldiğini söyledi.

Uluslararası iş birliklerinin önemine işaret eden Canlı, Canva'nın sunduğu dijital içerik üretim platformunun entegrasyonunun hem Türkiye'nin bu alandaki gelişmişliğini dünyaya tanıtması hem Türkiye'deki bütün eğitim ailesine bu imkanların tek tıkla, hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılır hale getirmesi hem de dünyaya bu alandaki iş birliklerinin faydasını gösterecek bir katkı sağlaması açısından çok değerli bulduğunu vurguladı.

"Öğrenme süreçleri daha verimli hale gelecek"

Canva Uluslararası Büyüme Lideri Güvenç Dönmez de protokolün eğitimde dijital becerilerin güçlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinin daha verimli hale gelmesi amacıyla atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Canva'nın dünyanın pek çok ülkesinde eğitim kurumlarıyla işbirliği yapan bir teknoloji kuruluşu olduğunu hatırlatan Dönmez, "Bu iş birliğiyle öğretmen ve öğrencilerimiz EBA hesaplarıyla Canva'ya erişerek, milyonlarca ders içeriğine ulaşabilecek. Dijital ortamda, aynı tasarım üzerinde birlikte çalışabilecek ve güvenli şekilde yapay zeka destekli araçlardan faydalanabilecektir." diye konuştu.

Çalışmanın öğretmenlerin mesleki gelişimine güç katacağına ve öğrencilerin geleceğe dijital yetkinlikleriyle donanımlı şekilde hazırlanmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Dönmez, "Canva olarak Türkiye'de eğitimin dijitalleşmesine destek olmayı, teknolojiye ve bilgiye erişimi kolaylaştırmayı ve öğretmenlerimizin bu dönüşümün öncüsü olmasını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.