Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybederek 10.370,78 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 130,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,98 ile madencilik, en çok değer kaybeden yüzde 2,98 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağında ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimine dair endişeler, ABD'den gelen güçlü bilançolar ve ABD Merkez Bankasına (Fed) dair iyimser faiz beklentileri yer alırken, BIST 100 endeksi günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Konut Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 32,2 arttı. Konut satışı sayısı, aynı dönemde yıllık bazda yüzde 6,9 artışla 150 bin 657'ye çıktı.

Bununla birlikte, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 27 milyar 90 milyon lira azalarak 239 milyar 544 milyon liraya düşerek, toplam mevduatın yüzde 0,97'si oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri ise aynı dönemde 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak rekorunu tazeledi.

Analistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri verilerinin ve Standard & Poor's (S&P) Türkiye kredi derecelendirme raporunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını hatırlatan analistler, BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyeleri destek, 10.500 ve 10.600 puan ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

