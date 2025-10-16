Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
TBMM'de 'mandacı ve alçak' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın arasında "mandacı ve alçak" tartışma yaşandı.

TBMM'de 'mandacı ve alçak' tartışması

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de herkesin temiz bir dil kullanması gerektiğini söyleyerek, "'Siz İngiltere'yle ancak...' demiş, sonra hiç konuşmamış, bir sürü insan diyalog getirmiş, o hiç konuşmamış öyle mi? Burada, yalnızca tutanağa müdahale edilmiyordu, şimdi, tutanağa da müdahale edilmiş. Biraz evvel gittim, görevliye söyledim: Aşağıya ineceğim ve bir dinleme yapacağım. Bu kulaklar çok şey duydu. Bana 'İngiliz mandacısın' diyen adamın alnının çatına 'alçaksın' lafını çatarım" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım da, Günaydın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ithamda bulunduğunu belirterek, "Ben de dedim, senin Genel Başkan'ın İngiltere'den medet umuyor, mandacılığa soyunmuş dedim. Git, önce onu konuş dedim ve onun üzerine bana 'alçak' ifadesini kullandı. Alçaklık ifadesini kendisine aynen iade ediyorum, özür için mikrofon açılmıştır, özür dilememiştir" şeklinde konuştu.

Günaydın şöyle konuştu:

"Akıl ve yürek yan yana olmazsa buna bir de kötü niyet eşlik ederse bu kadar olur işte. Özgür Özel, İngiltere Başkanına diyor ki: 'Bir: İspanya Başkanı Sanchez Gazze konusunda tavır alıyor, senin sesin çıkmıyor. İki: Türkiye dahil olmak üzere hiçbir antidemokratik uygulamada sözün çıkmıyor. İngiltere İşçi Partisinin liderisin yazıklar olsun'. O kadar acziyet içerisindeki bunu İngiliz mandacılığı olarak söylüyor. Sonra söyleyeyim: 'Ben dedim ki... İngiliz mandacılığıyla bir yere varılmaz dedim.' diyor. Niye bu tutanakta yok? Utanmıyor musunuz? Herifin kendi ifade ettiğini tutanağa almıyorsunuz. Bu kulaklar 'manda' sözünü duyuyor, 'Sen alçaksın' diyor. Bana kim mandacı derse alçak oğlu alçaktır, bir kere daha söylüyorum" diye konuştu.

Yıldırım da, "Mandacılık en büyük alçaklıktır, tamam mı? Mandacılık en büyük alçaklıktır" ifadelerini kullandı.

