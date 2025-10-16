Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya Adalet Bakanı Radu Marinescu ile Bükreş'te bir araya geldi. Görüşmede Bakan Tunç, Türkiye'nin PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terörün her türüne karşı mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, Romanya'dan derdest olan DHKP-C ve FETÖ/PDY mensuplarına ilişkin iade taleplerinin kabul edilmesini ümit ettiklerini ifade etti.

16 Ekim 2025
ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya ziyareti kapsamında gittiği başkent Bükreş'te, Romanya Adalet Bakanı Radu Marinescu ile bir araya geldi. Romanya Adalet Bakanlığı'ndaki görüşmede açıklamalarda bulunan Tunç, Türkiye ile Romanya arasında kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağların bulunduğunu söyledi.

Her iki ülke arasındaki ilişkilerin yakın diyalog ve dostluk çerçevesinde sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Tunç, "Karadeniz komşumuz Romanya, siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerimizin en üst seviyede olduğu ülkelerdendir. Ülkelerimiz arasında sadece ikili düzeyde değil, NATO başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası platformda da yakın bir iş birliği bulunmaktadır. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güven, müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışına dayalı yakın ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl dönemin Romanya Adalet Bakanı ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede başta yaşam hakkı olmak üzere, insan hakları ihlaline yol açan ve küresel bir tehdit olan terör sorunu hakkında da istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Tunç, terörizmin, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Tunç, yıllardır terör örgütlerinin hedefinde olan Türkiye'nin, PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terörizmin her türlüsüne ve tezahürüne karşı mücadelesini uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdürdüğünü kaydederek, "Şüphesiz ki terör, tüm insanlığın ortak değerlerini hedef almaktadır. Bu sebeple terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın uluslararası iş birliği ve mücadele büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda terörizmle mücadele konusunda tüm ülkelerle her türlü tecrübe ve bilgi paylaşımına her zaman hazırız" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE, TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE SONUNA KADAR BAĞLI'

Türkiye'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle silahlı terör eylemi yaşadığını anımsatan Tunç, "Ancak milletimizin devletine olan bağlılığı, demokrasiye inancı ve desteğiyle bu teröristlerin hain emellerine ulaşmalarına müsaade edilmemiştir. Halihazırda eğitim kurumları, vakıflar, dernekler ve ticari şirketler kisvesi altında birçok ülkede faaliyet göstermekte olan FETÖ silahlı terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında örgütlendiği ülkelerin ulusal güvenliği için de yakın ve ciddi bir tehlike arz etmektedir" değerlendirmelerinde bulundu.

İki ülke arasındaki adli iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını aktaran Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu vesileyle, Romanya'nın yakın geçmişte terör suçlularının iadesine ilişkin bazı taleplerimizi kabul etmesini de şükranla karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Ancak son yıllarda PKK terör örgütü üyesi şahıslara yönelik iade taleplerimizde arzu ettiğimiz seviyede olmadığımızı da belirtmek istiyorum. Halihazırda 1 DHKP-C mensubu ve 1 FETÖ/PDY mensubu hakkındaki iade taleplerimiz derdesttir. Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin ve sıkı iş birliğinin tezahürü olarak bu şahısların ülkemize iade edileceğini de ümit etmekteyiz."

Bakan Tunç, Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden olan Türkiye'nin, özellikle taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerine sonuna kadar bağlı, insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki yargılamaların, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkına ilişkin hükümlerine uygun olarak yerine getirildiğini söyleyen Tunç, "Ayrıca, 'işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans' politikası çerçevesinde, mevzuatımızda işkence ve kötü muameleye karşı sert ve ağır yaptırımlar içeren düzenlemeler yer almaktadır" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Romanyalı mevkidaşını Türkiye'ye davet etti.

