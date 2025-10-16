Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail, Lübnan'a 10'dan faz hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 22:46, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 00:38


Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerini hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarını düzenlediği şiddetli saldırıların bazılarının taş ocağı ve çimento fabrikalarını hedef aldığı bildirildi.

İsrail savaş uçakları Nebatiye'deki Rumin ile Humin beldeleri arasındaki bir bölgeyi hedef alan bir hava saldırısı düzenledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Fevka beldesinin kuzey kesimlerinde yer alan Ali et-Tahir bölgesine bir saldırı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Sayda'daki Benaful beldesine iki, Sarafand ile Beysariye beldeleri arasındaki Herbe Duveyr bölgesine bir hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, Şarkiye ve Kusriye es-Sayyad beldeleri arasındaki yolu güdümlü bir füzeyle hedef aldı; saldırı sonucu yolda büyük bir çukur oluştu.

Mercayun'da bir İsrail İHA'sı halkın zeytin hasadıyla meşgul olduğu sırada Blida beldesine saldırı düzenledi.

İsrail ait bir İHA da Bint Cubeyl bölgesindeki Deyr Antar beldesine saldırı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Baalbek bölgesindeki Şemstar beldesinin çevresine de hava saldırısı düzenledi.

- Saldırılarda 11 kişi yaralandı

Öte yandan, Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarında 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık, saldırılarda 5 kişinin Nebatiye, 1 kişinin de Sayda kentindeki saldırılarda yaralandığını aktardı.

NNA'da yer alan haberde ise Nebatiye'deki 5 kişinin daha yaralandığı, saldırılarda toplamda 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn saldırıları kınadı

Cumhurbaşkanı General Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırılarını kınayarak, İsrail saldırılarının, üretim altyapısını yok etmeyi, ekonomik toparlanmayı engellemeyi ve ulusal istikrarı hedef almayı amaçlayan sistemli bir politika olduğunu kaydetti.

Avn, İsrail'in 1701 sayılı BM kararı ve Lübnan ile İsrail arasında yapılan ateşkesi ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hizbullah ve Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller'i (GWB) hedef aldığını öne sürdü.

İsrail saldırılarında yerle bir olan Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın yeniden inşa amacıyla çimento üretmek için kullandığı bir taş ocağının da saldırı düzenlenen noktalar arasında olduğu kaydedildi.

Hedef alınan GWB'ye ait tesislerin de yeniden inşa için kullanılan tesisler olduğu belirtildi.

"Bekaa Vadisi'nde (doğu) ve Lübnan'ın güneyinde silah depolamak için kullanılan Hizbullah'a ait yeraltı terör tesislerine baskın düzenlediğini" iddia etti.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Söz konusu savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

