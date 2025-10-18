Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
YSK, CHP'nin İstanbul İl Kongresi için olağanüstü toplanacak

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin pazar günü yapılacak İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını istedi. YSK, konuyu görüşmek üzere olağanüstü toplanma kararı aldı.

YSK, CHP'nin İstanbul İl Kongresi için olağanüstü toplanacak

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi için toplanacak.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını istedi.

Olağan kongrenin durdurulması talepli yazı, İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi.

Mahkeme yazısında, "CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.

YSK OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Mahkeme kararının ardından Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, konuyu YSK'ya taşıdı.

İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin pazar günü yapmayı planladığı kongrenin yapılıp yapılamayacağına ilişkin görüş talebinde bulundu.

YSK'nın saat 14.00'te olağanüstü toplanarak konuyu ele alacağı bildirildi.

