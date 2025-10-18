Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
YSK, CHP'nin İstanbul İl Kongresi için olağanüstü toplanacak
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2026'da 679,4 milyar lira tutarında yatırım yapmaları öngörülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 10:15, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 10:24
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kamu teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alacak ve etkin bir insan kaynakları politikası izleyecek.

Atıl durumdaki gayrimenkuller değerlendirilerek, üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatıyla üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programdaki hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek. Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda AR-GE ve inovasyon çalışmalarına önem verilecek.

Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısıyla organizasyon yapıları gözden geçirilecek.

Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle sorumlu olacak.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak. Teşebbüslerin enerji tüketimleri ve maliyetlerinin azaltılması amacıyla, enerji yönetimi faaliyetlerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin uygulanmasına özen gösterilecek.

İşletme faaliyetlerinde etkin risk yönetimi uygulanacak, finansal risklere karşı tedbirler alınacak, tasarruf odaklı yaklaşım gösterilecek.

Borçlar zamanında ödenecek

Kamu teşebbüsleri, 2026 yılına dair işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık'a kadar ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığına veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecek.

Bu teşebbüsler, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak. Satış fiyatları ve tarifeler, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek.

Kamu işletmeleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödemek ve temettü dahil alacaklarını zamanında tahsil etmek için gerekli tedbirleri alacak.

Teşebbüslerin 2026 yılı mali hedefleri

Öte yandan, KİT'lerin gelecek yıl için mali hedefleri de belirlendi. Buna göre KİT'lerin, 2026'da, toplam 679 milyar 404 milyon 486 bin liralık yatırım yapmaları öngörülüyor.

En yüksek yatırımı 332,6 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yapacak. TPAO'yu 113,1 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 67,8 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) takip edecek.


