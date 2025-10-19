Karın ağrısıyla hastaneye gitti: Hamile olduğunu öğrendi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğunu öğrendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 17:44, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 17:49
Çaycuma'da yaşayan 16 yaşındaki B.T., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Yapılan kontrollerde B.T.'nin hamile olduğu ve doğum sancısı çektiği belirlendi.
Kız çocuğu acil ameliyata alındı ancak bebeğinin anne karnında hayatını kaybettiği tespit edildi.
DURUM JANDARMAYA BİLDİRİLDİ
Hastane yönetimi, yaşananlar üzerine durumu jandarmaya bildirildi.
İhbar üzerine Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hastaneye gelerek inceleme başlattı.
B.T.'nin ifadesi alınırken, Cumhuriyet Savcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.