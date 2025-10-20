4924'e tabi sözleşmeli personele dair teknik düzenleme yayımlandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

9 il için 'sarı kodlu' kuvvetli yağış uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, bu gece ve yarın (Salı) Türkiye genelinde 9 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yayımladı. 'Sarı kod' ile uyarılan iller arasında Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Adana'nın güneydoğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa'nın batısı ile Siirt ve Şırnak çevreleri bulunuyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 23:07, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 23:09
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, bu gece ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 9 il için 'sarı' kodlu uyarı verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın güneydoğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Salı) Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Salı) yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

