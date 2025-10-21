Orionid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşacak

21 Ekim gecesi boyunca saatte 20'ye kadar meteorun gökyüzünü süslemesi bekleniyor. Ay'ın karanlıkta olması sayesinde, Orion takımyıldızının bulunduğu bölgeden saçılan bu meteorlar çıplak gözle kolaylıkla izlenebilecek.

Halley Kuyruklu Yıldızı'nın izleri

Orionidler, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın ardında bıraktığı parçacıklardan oluşuyor. Dünya her yıl Ekim ayının sonlarında bu kozmik toz bulutunun içinden geçiyor. Atmosfere giren parçacıklar yanarak parlak izler oluşturuyor biz de bu yanma sürecini meteor yağmuru olarak görüyoruz.

Parlak ve hızlı geçişler

Orionidler, hızları nedeniyle diğer meteor yağmurlarından ayrılıyor. Dakikada 66 kilometre (saniyede 44 mil) hızla atmosfere giren bu parçacıklar, yüksek sıcaklıkta beyaz alevle parlayarak uzun süre iz bırakan ışık çizgileri oluşturuyor.

En iyi gözlem zamanı

Meteor yağmurunu izlemek için en uygun zaman, 21 Ekim Salı gecesi yarısından sonra, Orion takımyıldızının gökyüzünde en yüksek konumda olduğu saatler. Teleskop veya özel bir ekipmana gerek yok sadece karanlık bir alan ve sabır yeterli.

Orionid yağmuru Kasım ortasına kadar zayıflayarak sürecek.

Zirveyi kaçıranlar, önümüzdeki haftalarda da bu kozmik gösteriyi yakalama şansına sahip olacak.