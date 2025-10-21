Gazze'deki soykırımın finansörlerinden Pizza Hut mali çöküşe girdi

Irak, Suriye ve Lübnan tezkereleri TBMM'de kabul edildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İngiltere'de Pizza Hut restoran zincirinin işlemesini yürüten şirketin mali çöküşe girmesi üzerine 68 şubenin kapatılacağı açıklandı.

21 Ekim 2025 22:58, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 23:02
Pizza Hut İngiltere'nin restoran kolu için son anda yapılan kurtarma anlaşmasıyla 64 şubenin faaliyetlerine devam etmesi ve 1.277 çalışanın işinin korunması sağlandı. Ancak 68 şube kapatılacak, anlaşma dışında kalan 75 restoranın da geleceği belirsizliğini koruyor.

Yum! III (UK) Limited isimli şirketin başvurusuyla başlayan süreçte, markanın bağlı olduğu ABD merkezli Yum! Brands Inc. işletmenin varlıkları üzerinde kontrol sahibi konumda bulunuyor.

Şirketin uluslararası operasyonlardan sorumlu yöneticisi Nicolas Burquier, "Bu hedefli satın alım, müşteri deneyimini korumayı ve mümkün olan yerlerde istihdamı sürdürmeyi amaçlıyor. Önceliğimiz, devralınan restoranlarda operasyonel sürekliliği sağlamak ve çalışanlara geçiş sürecinde destek olmak." dedi.

Yasal olarak "administration" süreci, şirketin kontrolünün bir yöneticiye devredilerek iflasın önlenmesi veya alacaklılara geri ödeme yapılması için yürütülen bir kurtarma prosedürü olarak biliniyor.

Pizza Hut'ın İngiltere'deki restoranlarını işleten franchise şirketi DC London Pie Limited, yalnızca bir yıl önce zinciri iflastan satın almıştı. Ancak şimdi yeniden mali krizle karşı karşıya kalmış durumda.

Bu gelişmeyle birlikte 740'tan fazla çalışanın geleceği belirsizliğini koruyor.

Satışları Orta Doğu'da azalmıştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen firmalardan Pizza Hut'ın satışları, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde olumsuz etkilenmişti.

KFC'nin satışları, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azalmıştı.

Aynı dönemde Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 3 düşmüştü.

Firma 2017 yılında da açlık grevindeki Filistinli mahkumlarla alay eden sosyal medya paylaşımında bulunmuş ve gelen boykot tehditleri üzerine özür dilemişti.

