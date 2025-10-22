Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 05.45'te Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarından 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 34,46 kilometre olarak açıklandı.

Akdeniz'deki deprem Ortaca ilçesine 20 kilometre mesafede oldu.

Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.