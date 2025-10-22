81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?

Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkisini artırıyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde hava durumu ve sıcaklık tahminleri haberimizde.

Haber Giriş : 22 Ekim 2025 07:36, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 07:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, beş büyük kentte yağış bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da üç gün boyunca aralıklı sağanaklar etkili olacak. Yarın ise Çanakkale ve İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ ve Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis görülebilir. Lodos, sıcaklığı yükseltirken Ege Denizi'nden yağmur da getiriyor.

Beş Büyük Kentte Hava Durumu

  • İstanbul: 20°C, hafif yağış
  • Ankara: 19°C, kuvvetli sağanak
  • İzmir: 24°C, hafif yağış, perşembe günü şiddetli
  • Bursa: 24°C, hafif yağış
  • Antalya: 25°C, kuvvetli sağanak

Perşembe Gününe Dikkat!

Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. Aynı bölgelerde aralıklı yağışlar cuma günü de devam edecek. Siirt, Van ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bölgesel Hava Durumu

  • Marmara: Sıcaklık 21-23°C, yağmur özellikle Çanakkale ve Balıkesir çevresinde etkili.
  • İç Anadolu: Gün içinde yağmur geçişleri olacak. Eskişehir 22°C, Kayseri 21°C.
  • Ege: Yağmur çarşamba günü aralıklı, perşembe şiddetli. Muğla 22°C, Denizli 25°C.
  • Akdeniz: Kısa sürelerle kuvvetli yağmur, sıcaklık 25-27°C.
  • Karadeniz: Bolu-Samsun boyunca kısa süreli yağışlar. Bolu ve Zonguldak 19°C, Trabzon parçalı bulutlu 20°C.
  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Gök gürültülü sağanak yağmur. Erzurum 17°C, Malatya 20°C, Gaziantep 23°C.

23 Ekim Perşembe günü özellikle dikkatli olunması öneriliyor. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor.

