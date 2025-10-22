Beyaz TV sunucusu canlı yayında fenalaştı

Arto ile birlikte Beyaz Magazin programının sunuculuğunu yapan Sinem Yıldız canlı yayında fenalaştı. Arto'nun konuştuğu esnada araya giren Sinem Yıldız, "Çok kötü bir şey oluyor bana, vücudumda enteresan bir uyuşma oldu. Beni hemen alın." ifadelerini kullandı.

Canlı yayın esnasında rahatsızlanan Yıldız'ın yanında bulunan Arto, büyük şaşkınlık yaşadı. Yıldız'ı sakinleştirmeye çalışarak, "Acele kalkma" dedi.

Arto'nun sakinleştirmeye çalışmasında rağmen Sinem Yıldız, "Kalbimde sıkışma oldu" diyerek yardım istedi. O anların ardından Sinem Yıldız görüntüden çıkarken, programa acil olarak ara verildi.

Sağlık durumunu açıkladı

Hastaneye kaldırılan Sinem Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili ilk açıklamayı Arto yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arto, Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve izleyicilere endişelenmemeleri yönüne çağrı yaptı.

Durumunun iyi olduğu belirtilen Yıldız, ertesi gün programa geri döndü.