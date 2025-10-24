Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
'İstanbul Senin' uygulaması ile veri sızıntısı iddiası: 15 gözaltı kararı!
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Motorine zam bekleniyor
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldı. Merdan Yanardağ dahil 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarken TELE1 televizyon kanalında da polis ekipleri arama yaptı. Soruşturma kapsamında "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden milyonlarca vatandaşın kişisel verilerinin sızdırıldığı ve "darkweb"de satışa çıkarıldığı öne sürülüyor.

24 Ekim 2025
Yolsuzluk soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir dava açıldı. Bu kez suçlama, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmek" ve "casusluk" iddiası oldu.

Necati Özkan ve Merdan Yanardağ da soruşturmada

İmamoğlu'nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da aynı dosya kapsamında şüpheli olarak yer aldı.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığı, TELE1 televizyonunda ise polis ekiplerinin arama işlemini sürdürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın, İBB'nin geliştirdiği "İstanbul Senin" isimli mobil uygulaması üzerinden vatandaşların kişisel verilerinin sızdırıldığı iddialarıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

TELE1'e baskın: Aramalar sürüyor

Sabah saatlerinde İstanbul'daki TELE1 televizyonuna gelen Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, kanalda kapsamlı bir arama başlattı.

Aramaların özellikle Merdan Yanardağ'ın odasında yoğunlaştığı, eşzamanlı olarak Yanardağ'ın evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Operasyon canlı yayında duyuruldu

TELE1 ekranlarında yayınlanan "Sabah Pusulası" programı sırasında, sunucu Gökhan Kayış, operasyonu canlı yayında izleyicilere duyurdu.

Kayış, "Sabahın erken saatlerinde TEM ekipleri kanalımıza geldi. Şu anda binada arama yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın ayrıntıları belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü casusluk soruşturmasında, yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün isimli şüphelinin dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantılarına ait veriler tespit edildi.

Bu bulguların ardından soruşturma genişletilerek, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da "casusluk" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

"İstanbul Senin" uygulaması üzerinden veri sızıntısı iddiası

Başsavcılık, yürüttüğü diğer soruşturma kapsamında, **"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"**nün, "İstanbul Senin" isimli mobil uygulama üzerinden milyonlarca kullanıcının verilerini yasa dışı biçimde topladığını ve paylaştığını belirtti.

Soruşturma dosyasına göre:

  • * 4,7 milyon kullanıcının kişisel ve konum bilgileri iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldı.
  • * 3,7 milyon kullanıcının verileri ve konum bilgileri darkweb üzerinde satışa çıkarıldı.
  • * Aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB Hanem" adlı alt bölümde, 11 milyon seçmene ait sandık verilerinin sistem dışına çıkarıldığı tespit edildi.

15 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında 13 şüpheli, ayrıca firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesen 2 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında:

  • * Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek,
  • * Vergi Usul Kanunu'na muhalefet,
  • * "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne üye olmak suçları yer alıyor.

