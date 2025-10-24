'İstanbul Senin' uygulaması ile veri sızıntısı iddiası: 15 gözaltı kararı!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir dava açıldı. Bu kez suçlama, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmek" ve "casusluk" iddiası oldu.

Necati Özkan ve Merdan Yanardağ da soruşturmada

İmamoğlu'nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da aynı dosya kapsamında şüpheli olarak yer aldı.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığı, TELE1 televizyonunda ise polis ekiplerinin arama işlemini sürdürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın, İBB'nin geliştirdiği "İstanbul Senin" isimli mobil uygulaması üzerinden vatandaşların kişisel verilerinin sızdırıldığı iddialarıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

TELE1'e baskın: Aramalar sürüyor

Sabah saatlerinde İstanbul'daki TELE1 televizyonuna gelen Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, kanalda kapsamlı bir arama başlattı.

Aramaların özellikle Merdan Yanardağ'ın odasında yoğunlaştığı, eşzamanlı olarak Yanardağ'ın evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Operasyon canlı yayında duyuruldu

TELE1 ekranlarında yayınlanan "Sabah Pusulası" programı sırasında, sunucu Gökhan Kayış, operasyonu canlı yayında izleyicilere duyurdu.

Kayış, "Sabahın erken saatlerinde TEM ekipleri kanalımıza geldi. Şu anda binada arama yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın ayrıntıları belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü casusluk soruşturmasında, yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün isimli şüphelinin dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantılarına ait veriler tespit edildi.

Bu bulguların ardından soruşturma genişletilerek, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da "casusluk" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

"İstanbul Senin" uygulaması üzerinden veri sızıntısı iddiası

Başsavcılık, yürüttüğü diğer soruşturma kapsamında, **"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"**nün, "İstanbul Senin" isimli mobil uygulama üzerinden milyonlarca kullanıcının verilerini yasa dışı biçimde topladığını ve paylaştığını belirtti.

Soruşturma dosyasına göre:

* 4,7 milyon kullanıcının kişisel ve konum bilgileri iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldı.

* 3,7 milyon kullanıcının verileri ve konum bilgileri darkweb üzerinde satışa çıkarıldı.

* Aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB Hanem" adlı alt bölümde, 11 milyon seçmene ait sandık verilerinin sistem dışına çıkarıldığı tespit edildi.

15 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında 13 şüpheli, ayrıca firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesen 2 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında: